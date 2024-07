Prosegue la marcia di avvicinamento di HONOR Magic V3 al momento della sua presentazione ufficiale, in programma per la prossima settimana.

Negli ultimi giorni il team di HONOR ha iniziato a pubblicare le prime immagini del nuovo smartphone pieghevole dell’azienda, così da alzare l’hype tra gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti relativi al design, primo tra tutti la sottigliezza del dispositivo, ossia uno dei suoi principali punti di forza.

Le ultime anticipazioni su HONOR Magic V3

Nelle scorse ore dalla Cina sono arrivate ulteriori anticipazioni su HONOR Magic V3: un leaker, infatti, ha condiviso quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando a quanto si apprende, il nuovo pieghevole di HONOR dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e vantare una scocca con certificazione IPX8 che, da chiusa, ha uno spessore di 9,7 mm (0,2 mm in meno rispetto alla precedente generazione), il tutto per un peso di 226 grammi.

Ed ancora, tra le sue caratteristiche non dovrebbero mancare un motore di vibrazione lineare X-axis, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale, il supporto alla connettività satellitare, una fotocamera primaria da 50 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 3,5x, una scocca laterale in metallo e una batteria da 5.200 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 66 W.

Sempre secondo il leaker, HONOR Magic V3 dovrebbe essere lanciato in quattro colorazioni (con diverse finiture), delle quali ci fornisce anche un’anteprima:

Previous Next Fullscreen

Per la presentazione ufficiale ci sarà da avere pazienza sino a venerdì prossimo e sarà interessante scoprire se HONOR Magic V3 arriverà subito anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

* * * In alto HONOR Magic V2