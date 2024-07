Si chiama HMD View ed è un nuovo smartphone Android che il produttore asiatico avrebbe in programma di lanciare nel corso delle prossime settimane per provare a conquistare una fetta del mercato di fascia media.

Messa da parte l’avventura con il brand Nokia, HMD ha deciso di ripartire con propri smartphone e HMD View, stando alle indiscrezioni che si sono diffuse negli ultimi giorni, potrebbe avere le carte in regola per stuzzicare l’interesse di tanti utenti.

Cosa possiamo aspettarci da HMD View

Ad occuparsi di questo nuovo smartphone di HMD nelle scorse ore è stato il leaker smashx_60, che su X ha condiviso alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design, accompagnate dalle presunte caratteristiche più importanti (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando al leaker, HMD View dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 e dovrebbe poter fare affidamento su 8 GB di RAM e su un display OLED con risoluzione Full HD+.

Ed ancora, il nuovo smartphone di HMD dovrebbe vantare una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel (supportato da OIS), il supporto alla connettività 5G e una batteria da 4.700 mAh.

Per quanto riguarda le possibili colorazioni, infine, HDM View dovrebbe arrivare sul mercato in almeno tre varianti cromatiche (Meteor Balck, Ice e Velvet).

Al momento non vi sono informazioni su quando HMD potrebbe lanciare il suo nuovo smartphone Android e sarà interessante scoprire se arriverà anche nei mercati europei e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, trattandosi di un aspetto fondamentale per un suo eventuale successo.

Sempre a dire del leaker, HMD ha anche altri modelli in lavorazione. Staremo a vedere.