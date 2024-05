Da HMD Global arrivano due nuovi dispositivi Android: stiamo parlando dello smartphone HMD XR21 e del tablet HMD T21.

A differenza di quanto qualcuno potrebbe credere, non si tratta di due device economici: lo smartphone, infatti, è un modello rugged (pensato per un utilizzo senza pensieri anche durante attività normalmente “pericolose” per i telefoni) mentre il tablet ha nel display e nella batteria due dei suoi principali punti di forza.

Le principali caratteristiche di HMD XR21 e HMD T21

Iniziando da HMD XR21, lo smartphone può contare su un display LCD da 6,49 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus, un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il comparto imaging include una fotocamera frontale da 16 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore si trovano due sensori, il primario da 64 megapixel e uno da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di HMD XR21 troviamo una scocca con certificazione MIL-STD-810H e la resistenza a polvere e acqua (certificazione IP68), una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e, dal punto di vista software, Android 13 (con la promessa di 2 anni di aggiornamenti).

Passando a HMD T21, gli utenti potranno fare affidamento su un display LCD da 10,36 pollici con risoluzione 2K, un processore octa core UNISOC T612, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione.

Tra le altre caratteristiche del tablet troviamo una fotocamera frontale da 8 megapixel, una fotocamera posteriore da 8 megapixel, una scocca resistente a polvere e schizzi (con certificazione IP52), una batteria da 8.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 15 W) e Android 13 (con la promessa di 2 anni di aggiornamenti).

Prezzi e disponibilità

HMD XR21 sarà presto disponile nei vari mercati europei nella colorazione Midnight Black a 599,99 euro. HMD T21 sarà presto disponile nei vari mercati europei nella colorazione Black a 299,99 euro.