Nuove notizie trapelate riguardano il Samsung Galaxy Ring, il nuovo anello intelligente di casa Samsung. Si prevede che il Galaxy Ring verrà presentato durante il Galaxy Unpacked, insieme ai Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, con l’uscita programmata per la seconda metà di quest’anno.

Proprio oggi il nuovo dispositivo è stato certificato attraverso la Federal Communications Commission (FCC), rivelando 9 modelli differenti, ciascuno con le relative immagini, la capacità della batteria e il caricatore dedicato che garantirà la carica dell’anello.

I modelli del Samsung Galaxy Ring e le loro caratteristiche

Il Galaxy Ring, all’interno del documento della FCC è marchiato con il codice A3LSMQ503. Grazie a questo riferimento possiamo risalire al numero di modello SM-Q503. Questo modello è indicato nella certificazione come “modello base”, ed è la dimensione più piccola tra i nove.

Nello stesso documento sono elencati i modelli seguenti: SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q503, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 e SM-Q509. Accanto ad ogni codice modello viene mostrata ogni singola dimensione del nuovo Galaxy Ring. Generalmente queste immagini sono nascoste fino a molto tempo dopo il lancio ufficiale di un nuovo dispositivo, ma in questo modo Samsung ha già “spoilerato” l’anello. Non si sa se sia stato un errore da parte di qualcuno, ma intanto le immagini sono state pubblicate.

Oltre alle immagini di ciascun Samsung Galaxy Ring, il documento della FCC mostra la dimensione che corrisponde ad ogni modello insieme alla capacità delle loro batterie. Infatti, grazie alla certificazione, sappiamo anche che la batteria più piccola sarà di 17mAh, la media di 18.5mAh e l’anello più grande, invece, avrà una batteria di 22.5mAh. I documenti confermano anche la connettività, infatti l’anello utilizzerà il Bluetooth LE (Low Energy).

Insomma, Samsung oramai sembrerebbe aver svelato tutto. I documenti in questione rivelano anche il caricatore del Galaxy Ring. Essi avranno l’etichetta FCC sia sul fondo del caricatore che nel manuale utente e molto probabilmente Samsung applicherà numeri modello diversi per ogni caricatore. Cosa meno sicura sono le dimensioni che potranno avere i caricatori in base al modello di Galaxy Ring.