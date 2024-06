Nelle scorse ore, Lyca Mobile — operatore virtuale Full MVNO che si appoggia alle reti Vodafone 2G e 4G con velocità di navigazione limitata a 60 Mbps in download e upload — ha annunciato l’arrivo imminente della connettività 5G per le proprie offerte mobile. Allo stato attuale, i dettagli ufficiali sono ancora pochi, ma il conto alla rovescia è già iniziato.

Lyca Mobile 5G: finalmente ci siamo (quasi)

L’operatore virtuale Lyca Mobile ha preso la parola sui propri canali social per annunciare il lancio imminente del servizio 5G. Poche e semplici parole per far partire il conto alla rovescia: “Lyca Mobile 5G sta per arrivare a rivoluzionare il modo in cui ti connetti”. L’immagine promozionale, invece, insiste sul concetto di connettività ultra-rapida.

In sede di annuncio, l’operatore non ha fatto sapere se la novità riguarderà in modo specifico le eSIM — delle quali vi avevamo parlato in un articolo dedicato a tempo debito —, pertanto si può presumere che la connettività 5G verrà resa disponibile anche per i possessori di SIM fisiche. Di contro, qualche mese fa, Lyca Mobile aveva annunciato il lancio futuro della connettività di ultima generazione proprio per le proprie eSIM.

Si badi bene che allo stato attuale non sono state rese note altre informazioni: Lyca Mobile non ha fornito dettagli né sulle modalità di fruizione della connettività di rete 5G né sulle tempistiche di arrivo sul mercato.

Insomma, per adesso si tratta di una mera anticipazione, sebbene ufficiale.

Giunti alle battute conclusive, vi ricordiamo che da qualche mese a questa parte le SIM di Lyca Mobile sono disponibili presso i punti vendita Feltrinelli e Unieuro.