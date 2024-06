ZTE ha presentato un nuovo interessante e curioso smartphone Android, che l’azienda stessa definisce come il primo telefono 3D AI a occhio nudo al mondo: si chiama ZTE Voyage 3D e promette funzionalità “tridimensionali” e tanta intelligenza artificiale a un prezzo contenuto. Scopriamolo più da vicino.

ZTE Voyage 3D promette grandi cose a un piccolo prezzo

ZTE ha già lanciato sul mercato due generazioni di tablet che puntano al 3D (l’ultimo modello è il Nubia Pad 3D II), ma questa volta ha deciso di virare nel campo degli smartphone. ZTE Voyage 3D dispone di un sistema 3D multidimensionale pensato per la visione senza occhiali appositi e con una funzione di tracciamento oculare basata sull’intelligenza artificiale: offre un angolo di visione di 60°, e secondo quanto riferito è in grado di seguire con precisione gli occhi dell’utente, adattando la visualizzazione 3D in tempo reale sfruttando un algoritmo specifico.

Il nuovo smartphone dispone di una funzione per la conversione in tempo reale dal 2D al 3D attraverso l’IA, attivabile in un attimo e che supporta le app tradizionali. A proposito di intelligenza artificiale, Voyage 3D può contare su funzionalità IA più “tradizionali” come la traduzione in tempo reale, l’eliminazione di oggetti indesiderati nelle foto e su un assistente vocale AI, in grado di rispondere alle esigenze degli utenti e di produrre testi.

A livello di specifiche tecniche, ZTE Voyage 3D offre un display LCD da 6,58 pollici a risoluzione Full-HD+ con tecnologia di visualizzazione 3D lenticolare e un SoC Unisoc T760 a 6 nm, con CPU octa-core e GPU Mali-G52, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. A livello fotografico troviamo tre sensori in tutto: la doppia fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP e da un sensore secondario da 5 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera da 5 MP integrata attraverso un piccolo notch a goccia.

La connettività risulta piuttosto completa grazie a 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS e porta USB Type-C. A completare il quadro ci pensa la batteria da 4500 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 33 W.

Specifiche tecniche di ZTE Voyage 3D: display LCD IPS 3D da 6,58 pollici a risoluzione 2408 x 1080

SoC Unisoc T760 a 6 nm

6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna

connettività dual SIM, 5G, VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e secondario da 5 MP

fotocamera anteriore da 5 MP

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

sistema operativo: Android 13 con MyOS 13

dimensioni e peso: 163,5 x 75 x 8,5 mm, 190 g

ZTE Voyage 3D viene proposto in Cina nella sola configurazione 6-128 GB al prezzo consigliato di 1499 yuan, circa 193 euro al cambio attuale. Curiosi di provarlo? Purtroppo allo stato attuale è davvero improbabile una commercializzazione in Europa, se non tramite importatori.