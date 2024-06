Un giorno dopo l’altro, Google Wallet sta diventando un portafoglio digitale sempre più utile e ricco di funzioni: l’ultima novità era stata anticipata dal colosso di Mountain View addirittura due anni addietro e consiste nel supporto alle chiavi delle camere d’hotel.

La chiave della vostra stanza d’hotel su Google Wallet

Dall’inglobamento dell’app Google Pay (il servizio omonimo è integrato in Wallet) alle novità per le notifiche dei pagamenti, Google Wallet sta diventando una sorta di coltellino svizzero, con soluzioni per tutte le esigenze. L’ultima nuova aggiunta consiste nel supporto alle chiavi delle camere d’hotel, la cui implementazione era stata anticipata da Big G in occasione della rinascita di Google Wallet al Google I/O 2022.

Una volta salvata sullo smartphone, la chiave diventa accessibile direttamente dall’app Wallet, consentendo agli utenti di “utilizzare in modo sicuro e protetto le chiavi dell’hotel per accedere agli hotel, alle camere e alle aree comuni protette da chiavi magnetiche come palestre, piscine e ascensori per tutta la durata del soggiorno”.

La procedura di aggiunta è quella che gli utenti conoscono già perfettamente: basta cliccare sul tasto “Aggiungi a Wallet” nella schermata principale dell’app (oppure procedere da sito web o email) e poi selezionare la voce desiderata tra quelle disponibili (Carta di pagamento, Tessera per il trasporto pubblico, Carta fedeltà, Carta regalo, Foto). Google Wallet includerà anche i dettagli sulla prenotazione dell’utente, richiedendo il check-in e l’assegnazione di una stanza ai fini dell’attivazione della chiave (che può essere comunque aggiunta in anticipo).

Premesso che alcuni hotel potrebbero consentire l’utilizzo della funzione anche a smartphone sbloccato, l’app di Google offre un’opzione per rendere sempre necessario lo sblocco del dispositivo prima di poter usare la chiave assegnata. Il primo hotel in assoluto ad aver implementato il supporto alla nuova funzione di Google Wallet è il Clarion Hotel Post in Göteborg (Svezia).

Tanto per fare un paragone con il mondo iOS, Apple Wallet supporta una funzione simile già da qualche anno, precisamente dal 2021.

La versione più recente di Google Wallet per Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.