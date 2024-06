La gamma Redmi Note 13 si arricchisce con una nuova variante: stiamo parlando di Redmi Note 13 Pro 5G in versione Olive Green, annunciata da Xiaomi in seguito al successo ottenuto dal debutto globale degli smartphone Android di qualche mese fa. Andiamo a scoprirla insieme.

Redmi Note 13 Pro 5G Olive Green in arrivo in Italia

Redmi Note 13 Pro 5G è solo uno dei modelli della gamma, completata da Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ 5G. Gli smartphone si distinguono sotto alcuni punti di vista, come quello fotografico: ad esempio, i Redmi Note 13 offrono fotocamere da 108 MP, mentre i Redmi Note 13 Pro si spingono fino a 200 MP e possono contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine.

Redmi Note 13 Pro 5G è uno dei più apprezzati della serie ed è mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm, affiancato da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo schermo è un AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte integrato e Dolby Vision, mentre la batteria arriva a 5100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W (cablata). Oltre al già citato sensore principale grandangolare da 200 MP, lo smartphone offre un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore da 2 MP per le macro e uno da 16 MP per selfie e videochiamate.

La nuova variante riprende tutto questo senza fare cambiamenti, ovviamente, e si unisce alle già disponibili versioni Aurora Purple, Midnight Black e Ocean Teal. Si chiama Olive Green ed è caratterizzata da una finitura verde lucida che arricchisce l’estetica di Redmi Note 13 Pro 5G, ampliando la gamma di colori a disposizione.

Redmi Note 13 Pro 5G Olive Green sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal mese di agosto 2024 in esclusiva sul sito ufficiale mi.com, senza variazioni di prezzo (si parte da 399,90 euro con il listino). Vi piace questa nuova colorazione o preferite una di quella già proposte da Xiaomi? In questo secondo caso potete approfittare delle offerte a disposizione in questo momento sul sito.

Acquista Redmi Note 13 Pro 5G