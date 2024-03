Brutte notizie per chi usa con frequenza i propri dispositivi Windows 11 per accedere alle applicazioni Android: da Microsoft, infatti, sono in arrivo importanti modifiche.

Il colosso di Redmond ha annunciato di recente di avere in programma di abbandonare Windows Subsystem for Android, soluzione che consente a Windows 11 di eseguire le app sviluppate per il sistema operativo mobile di Google.

Microsoft si prepara ad abbandonare il Windows Subsystem for Android

Il team di Microsoft ha annunciato l’imminente cambiamento in un post ufficiale, precisando che l’azienda ha deciso di terminare il supporto per Windows Subsystem for Android (WSA) e, quindi, l’Amazon Appstore su Windows e tutti i giochi e le applicazioni dipendenti da WSA non saranno più supportati dal 5 marzo 2025.

Esattamente fra un anno, pertanto, gli utenti dovranno trovare una soluzione alternativa mentre fino a quel momento il colosso di Redmond ci ha tenuto a precisare che continuerà a garantire il supporto tecnico.

Inoltre, Microsoft aggiunge che gli utenti che hanno installato Amazon Appstore o app Android prima del 5 marzo 2024 continueranno ad avere accesso a tali app fino alla data del 5 marzo 2025.

Ricordiamo che risale alla fine del 2022 l’arrivo in Italia della possibilità per gli utenti Windows 11 di installare le applicazioni Android, ciò in virtù di una partnership stretta tra il colosso di Redmond e Amazon.

Il meccanismo in questione prevede il download e l’installazione di Amazon Appstore dal Microsoft Store e poi, attraverso tale piattaforma, la possibilità di accedere alle app sviluppate per il sistema operativo mobile di Google.

Per ulteriori informazioni su Windows Subsystem for Android vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di Microsoft (la trovate seguendo questo link), nella quale gli utenti vengono invitati a contattare il team di supporto per porre eventuali domande.

