OnePlus si sta preparando a lanciare diversi nuovi prodotti: dovrebbero mancare pochi giorni alla presentazione ufficiale di OnePlus Pad Pro, OnePlus Ace 3 Pro e OnePlus Nord CE4 Lite (e probabilmente non solo), e quest’oggi possiamo fornirvi interessanti anticipazioni tra design, colorazioni e specifiche tecniche. Procediamo con ordine.

OnePlus Pad Pro mostra il suo design e arriverà il 27 giugno

Iniziamo da OnePlus Pad Pro, che in base a quanto sappiamo potrebbe essere lanciato a livello globale con il nome OnePlus Pad 2 e in Cina anche come OPPO Pad 3. Il nuovo tablet Android si è mostrato in una prima immagine ufficiale, che vede un design in linea con quello di OnePlus Pad: possiamo notare un display circondato da bordi sottili e il modulo fotografico di forma circolare nella parte posteriore, che integra anche il flash LED.

I rumor puntano su un OnePlus Pad Pro dotato di scocca in metallo e commercializzato nelle colorazioni Khaki Green e Space Grey; in sua compagnia dovrebbero esserci una OnePlus Pencil migliorata nell’esperienza di scrittura e una tastiera con un touchpad più grande, forse dotata di connettività NFC.

Le indiscrezioni parlano di un tablet Android che può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna (le configurazioni dovrebbero essere quattro, 8-128 GB, 8-256 GB. 12-256 GB e 16-512 GB, ma è probabile che varieranno in base al mercato). Lo schermo dovrebbe essere un LCD da 12,1 pollici con rapporto 7:5 e refresh rate fino a 144 Hz, mentre la batteria potrebbe arrivare a 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W. Lato fotocamere, dovrebbero essere presenti due sensori, uno posteriore da 13 MP e uno anteriore da 8 MP.

La presentazione ufficiale di OnePlus Pad Pro si terrà il 27 giugno 2024 in Cina, quindi tra pochi giorni sapremo tutto.

L’evento sarà ricco: in arrivo anche OnePlus Ace 3 Pro

In compagnia del tablet dovrebbe essere proposto OnePlus Ace 3 Pro, un nuovo smartphone Android che potrebbe essere commercializzato da noi come OnePlus 12T. L’annuncio della presentazione del 27 giugno è arrivato direttamente dalla casa cinese, che ha pubblicato un’immagine teaser con i profili di altri prodotti (lo stesso OnePlus Pad Pro insieme a OnePlus Watch 3 e OnePlus Buds 3?) e una serie di immagini del dispositivo.

OnePlus Ace 3 Pro potrebbe arrivare in Cina in tre varianti, con 12-256 GB, 16-512 GB e addirittura 24 GB – 1 TB, e persino in due “Collector’s Edition”. Tra le colorazioni previste, una bianca con corpo in ceramica (quella qui sopra), una nera con vetro opaco e una verde con pelle vegana.

In base ai rumor, lo smartphone dovrebbe disporre di un display curvo da 6,78 pollici firmato BOE a risoluzione 1,5K, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato; il cuore dovrebbe essere costituito dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, supportato da un massimo di 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.0, mentre la batteria sarebbe quasi da record: previsti ben 6100 mAh con ricarica rapida da 100 W (cablata). A livello fotografico, le indiscrezioni parlano di un sensore principale Sony LYT-800, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da uno per le macro da 2 MP, e citano una fotocamera anteriore da 16 MP.

Per scoprire se tutto questo sarà confermato dovremo aspettare meno di una settimana: il lancio avverrà il 27 giugno 2024 in Cina.

OnePlus Nord CE4 Lite anche in Super Silver: le ultime prima del lancio

Con qualche giorno in anticipo rispetto all’evento di cui abbiamo parlato qui sopra, vedremo ufficialmente OnePlus Nord CE4 Lite. Lo smartphone sarà presentato il 24 giugno 2024, e grazie alle anticipazioni disponibili sul sito ufficiale (anche italiano) e sull’apposita sezione di Amazon.in, possiamo avere qualche anticipazione.

OnePlus Nord CE4 Lite potrà contare su una generosa batteria da 5500 mAh compatibile con la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 80 W, pensata per riportare al 100% in meno di un’ora (52 minuti per la precisione). A bordo una doppia fotocamera con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP. Dopo averlo mostrato nel vistoso colore blu, quest’oggi la stessa fonte ci svela lo smartphone nella versione “Super Silver”. Le immagini ci permettono di notare una differenza nel posizionamento dei tasti rispetto a OnePlus Nord CE 3 Lite.

Lo smartphone sarà commercializzato anche in Europa e in Italia, ma per maggiori dettagli dovremo aspettare almeno la presentazione del 24 giugno. Sappiamo già che con il preordine sarà possibile avere in omaggio le cuffie wireless OnePlus Nord Buds 2.

In copertina OnePlus Pad Go