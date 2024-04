OnePlus 12T arriverà? Un po’ presto per avere indicazioni certe, ma dalla Cina arrivano nuove informazioni sul debutto di OnePlus Ace 3 Pro, uno smartphone che abbiamo già iniziato a “conoscere”: questo significa che, molto probabilmente, se mai ci sarà un OnePlus 12T, sarà piuttosto simile per specifiche (e magari non solo). Andiamo a scoprire quello che sappiamo e che possiamo anticiparvi.

Nuove anticipazioni su OnePlus Ace 3 Pro, che da noi arriverebbe come OnePlus 12T

OnePlus propone in Cina gli smartphone della linea Ace, ma questo non significa che i modelli della serie non siano mai arrivati anche da noi. In effetti, il modello “originale” OnePlus Ace Pro è stato poi lanciato a livello globale nel 2022 con il nome di OnePlus 10T, mentre lo scorso anno non abbiamo potuto avere la “conferma”: nonostante in Cina fosse stato proposto OnePlus Ace 2 Pro, da noi non è invece arrivato alcun OnePlus 11T (il produttore aveva dichiarato di non averne bisogno, così come di un modello Pro).

Quest’anno sarà diverso? Arriverà un OnePlus 12T? Per ora non ci sono indicazioni da parte del produttore, ma grazie a Digital Chat Station possiamo iniziare a scoprire come potrebbe essere: il noto leaker ha infatti pubblicato su Weibo alcune anticipazioni su OnePlus Ace 3 Pro, quello che potrebbe essere il fratello di questo presunto OnePlus 12T.

Il cuore dello smartphone dovrebbe essere il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, mentre lo schermo dovrebbe essere curvo e con risoluzione 1,5K (ancora niente diagonale, ma possiamo immaginare che non andremo distanti da quella di OnePlus 12). In più, i rumor parlano di telaio in metallo e di corpo in vetro con un “nuovo processo di rivestimento“, ma anche di un nuovo design che risulterà diverso da quello degli altri modelli recenti. A livello fotografico OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe offrire una fotocamera principale da 50 MP, probabilmente la stessa di OnePlus 12, anche se il team starebbe ancora decidendo se aggiungere un teleobiettivo 2x.

OnePlus Ace 3 Pro potrebbe essere lanciato già in questa prima metà del 2024, mentre l’ipotetico OnePlus 12T potrebbe arrivare più in là, magari verso la fine dell’estate. Siamo sicuri che ritorneremo sull’argomento, quindi continuate a seguirci. State aspettando un OnePlus 12T o ritenete che non ce ne sia bisogno, visto il lancio a livello globale anche di OnePlus 12R?

In copertina OnePlus 10T 5G