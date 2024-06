Attraverso la pratica nota come APK teardown, gli esperti del sito Androidauthority.com sono stati in grado di individuare una potenziale futura implementazione di Google su Android.

La scoperta è stata effettuata nell’ultima beta dell’app Messaggi (ovvero messages.android_20240613_00_RC00), dove gli appassionati hanno individuato una nuova pagina di impostazioni relative a Gemini. Attivando la stessa con l’apposito flag, questo è ciò che è apparso:

Questa scoperta arriva dopo una simile fatta nei giorni scorsi, sempre tramite APK teardown, che riguarda un bottone che sembrerebbe in grado di disabilitare Gemini dall’app Messaggi.

La schermata appena mostrata, però, lascia intuire che Google vuole fornire un controllo più granulare su questo aspetto dell’app, senza limitarsi semplicemente a permettere l’attivazione o la disattivazione dell’IA.

Gemini e app Messaggi

Sebbene si tratti di una schermata vuota, fatta esclusione del bottone per attivare e disattivare Gemini, è possibile trarre alcune conclusioni

In primis, la voce Gemini di Messaggi potrebbe essere in futuro arricchita con altre opzioni per personalizzare maggiormente le interazioni tra IA e app specifica. In seconda battuta ciò potrebbe essere utile per avvicinare gli utenti Android più restii a Gemini, con un’integrazione graduale dell’IA che andrebbe a rendere meno “traumatica” la novità.

Così come avviene con qualunque intervento legato alle operazioni APK teardown, anche in questo caso vi è la possibilità che questa implementazione non venga mai attivata e, anche nel caso, non è dato sapere quando potrebbe essere resa disponibile.

Giusto qualche giorno fa, con un’analisi simile, è stata individuato un potenziale nuovo sistema utilizzato da Google Play Store per rendere più sicura l’installazione di file APK tramite rilevamenti biometrici, una pratica considerata alquanto pericolosa per gli smartphone Android.