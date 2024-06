Avete intenzione di acquistare una nuova Ferrari con il sistema di navigazione integrato? Brutte notizie per voi: la casa del cavallino rampante sta gradualmente eliminando il navigatore satellitare di serie sulle sue vetture, preferendogli l’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay.

Niente più navigatori integrati: Ferrari vuole solo Android Auto e Apple CarPlay

Fino a qualche anno fa, il navigatore satellitare risultava come optional durante l’acquisto di una delle vetture del cavallino, con un costo di migliaia di euro (anche se la cosa dubitiamo fosse un problema per i potenziali acquirenti), mentre più di recente veniva proposto di serie su diversi modelli. A quanto pare le future supercar Ferrari non avranno più un sistema di navigazione satellitare integrato, ma potranno contare solo sui sistemi di infotainment compatibili con Android Auto e Apple CarPlay (di serie).

Una decisione apparentemente strana (anche se non isolata) quella della nota casa automobilistica, ma con una motivazione ben spiegata da Emanuele Carando, Head of Product Marketing di Ferrari. “Lo abbiamo fatto perché riteniamo che il telefono, e il fantastico mirroring del telefono, sia la possibilità più user-friendly e il sistema più aggiornato“, ha spiegato. “Le nostre auto non vengono utilizzate tutti i giorni, e non vogliamo che i nostri clienti debbano imparare ogni volta che tipo di sistema devono utilizzare“. “Hanno il loro telefono, hanno il loro Apple o Google Maps o qualsiasi altra cosa“, ha continuato. “Quindi sono le cose più utili che possono utilizzare su ogni auto“.

Secondo l’azienda dunque, su auto che non vengono guidate quotidianamente risulta più semplice e immediato affidarsi ad Android Auto ed Apple CarPlay e alle loro interfacce ormai familiari. C’è inoltre da considerare che le mappe della varie app risultano aggiornabili in modo più rapido e agevole: potrebbe risultare tedioso tirare fuori la propria Ferrari fiammante dal garage durante un fine settimana e ritrovarsi un sistema di navigazione da aggiornare.

In ogni caso, dubitiamo che questo cambiamento possa rendere più “economiche” le supercar della casa di Maranello. Se state acquistando una nuova Ferrari, dunque, tenete conto che potreste non avere il navigatore integrato.