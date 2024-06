L’interruzione forzata delle applicazioni in Android 15 comporta una disabilitazione temporanea di tutti i widget. Gli utenti, per poter utilizzare nuovamente i widget delle applicazioni arrestate forzatamente, dovranno riavviare le app in questione.

Cosa cambia con Android 15

A volte può capitare che qualche app di Android inizi a comportarsi in modo strano. In questi casi, gli utenti possono scegliere se eliminarla dal menu Applicazioni oppure cancellarla manualmente andando alla pagina delle informazioni dell’app che presenta delle anomalie, interrompendo così tutte le sue attività in background. Nonostante questo, però, il widget dell’applicazione arrestata forzatamente continuerà a funzionare come al solito. Questa problematica verrà risolta con Android 15, dato che il nuovo sistema operativo disabiliterà tutti i widget dell’applicazione arrestata con la forza.

Google ha segnalato questa innovativa funzione di Android 15 con l’aggiornamento della sezione “Modifiche al comportamento di Android 15” del suo sito web per sviluppatori. È stato infatti chiarito che gli utenti non hanno la possibilità di interagire con i widget fino a quando non viene rilanciata l’app arrestata. Dunque, nel momento in cui viene arrestata con la forza un’applicazione su Android 15, è necessario ricordarsi di avviarla direttamente o indirettamente; altrimenti, non è possibile utilizzare nè interagire con il widget della schermata iniziale. Si tratta quindi di un cambiamento radicale del funzionamento delle applicazioni in Android 15.

Questo è soltanto uno dei tanti cambiamenti presenti in Android 15. Un’ulteriore modifica significativa, ad esempio, consiste nel fatto che tutte le app destinate ad Android 15 o versioni successive possono utilizzare il servizio “dataSync” per un tempo massimo di 6 ore nell’arco di 24 ore. Inoltre, in merito alle modifiche future che riguarderanno gli utenti, la prossima versione principale di Android offrirà una serie di servizi innovativi, come, ad esempio, la Registrazione parziale dello schermo, l’Archiviazione delle app per liberare spazio e Spazio Privato per mantenere le app importanti presenti sullo smartphone lontane da occhi indiscreti.