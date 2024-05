State pensando di acquistare un nuovo smartwatch, ma non volete esagerare con la spesa, oppure state cercando qualcosa in più di una “classica” smartband? Huawei potrebbe aver lanciato il dispositivo che fa per voi: si tratta di Huawei Watch Fit 3, smartwatch compatibile con smartphone Android e iOS che propone un ampio display AMOLED unito a connettività GPS e a diverse funzionalità pensate per l’attività fisica e il benessere.

Huawei Watch Fit 3 in offerta lancio sul Huawei Store

Huawei Watch Fit 3 debutta in queste ore sul Huawei Store e lo fa in compagnia delle diverse altre novità firmate dalla casa cinese e pensate (anche) per il mercato italiano. Il nuovo smartwatch mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 1,82 pollici dalla forma squadrata circondato da una scocca leggera in alluminio (lo spessore è di 9,9 mm, il peso di 26 g, cinturino escluso) e da una fibbia in metallo.

Sul lato destro trova posto la corona girevole di metallo, pensata per zoomare sulla schermata home delle app, scorrere l’elenco delle app, impostare il volume o passare rapidamente tra le ultime due app utilizzate; al suo fianco un pulsante funzione per aprire app preimpostate o attivare l’assistente vocale (su EMUI 10.1 o superiore).

Offre il monitoraggio completo del fitness e della salute: tra le funzionalità possiamo citare TruSleep 4.0, una versione migliorata del sistema di monitoraggio del sonno, e TruSeen 5.5 per il monitoraggio più stabile e preciso di parametri come la frequenza cardiaca e il livello di SpO2. Troviamo poi l’app Stay Fit pensata per la gestione dell’alimentazione, e la funzione Smart Sports con consigli riguardanti gli esercizi da eseguire.

Watch Fit 3 può monitorare oltre 100 modalità di allenamento, e grazie al sistema GPS integrato può mappare il percorso; in più, consente di rispondere alle chiamate dello smartphone collegato (ci sono speaker e microfono) e di rispondere alle notifiche attraverso messaggi preimpostati. Huawei non si è dimenticata della personalizzazione e consente di mostrare uno stile sempre diverso grazie ai tantissimi quadranti, tra quelli già preinstallati e quelli scaricabili (gratis o a pagamento) attraverso Watch Face Store.

Grazie alla batteria da 400 mAh, la promessa è quella di un’autonomia fino a 10 giorni, oppure fino a 7 giorni con utilizzo intenso.

Specifiche tecniche Huawei Watch Fit 3 display AMOLED da 1,82 pollici a risoluzione 480 x 408 (347 ppi) con luminosità fino a 1500 nit

connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4 GHz

sensore IMU a 9 assi con accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ottico e sensore di luce ambientale, GPS

impermeabilità fino a 5 ATM

batteria da 400 mAh con ricarica 5V/1A (con attacco magnetico)

compatibilità con almeno Android 8.0 Oreo o iOS 13.0

Huawei Watch Fit 3 è disponibile su Huawei Store al prezzo consigliato di 159 euro con cinturino in fluoroelastometro o in nylon (179 euro con cinturino in pelle), ma in queste prime settimane di commercializzazione potete sfruttare una promozione di lancio. Entro il 18 giugno 2024 potete ottenere in omaggio le cuffie Huawei FreeBuds SE 2, e con il coupon ATUTTOFIT19 potete ottenere un secondo cinturino gratuito (sempre fino al 18 giugno); per utilizzare quest’ultimo dovete scorrere in basso nella pagina di acquisto e aggiungere il cinturino al carrello contestualmente allo smartwatch: il prezzo sale a 178 euro, ma viene scontato a 159 euro una volta aggiunto il coupon al carrello.

Se siete interessati potete procedere all’acquisto tramite il link qui in basso:

Acquista Huawei Watch Fit 3 su Huawei Store