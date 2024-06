Torniamo ad occuparci di OnePlus 13, uno degli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nel corso del 2024, ciò anche per il processore che potrà vantare, ossia il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Del prossimo smartphone di punta di OnePlus nelle scorse ore ha parlato il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social Weibo ha condiviso alcune di quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche più importanti.

OnePlus 13 potrebbe non supportare la ricarica in modalità wireless

A dire del leaker, pur vantando il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, OnePlus 13 potrebbe arrivare sul mercato con un peggioramento per quanto riguarda il comparto della ricarica.

In particolare, OnePlus avrebbe deciso di dotare il suo nuovo modello di punta di una batteria da ben 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W, rinunciando tuttavia al supporto alla ricarica in modalità wireless.

Tanto per fare un paragone, OnePlus 12 può contare su una batteria da 5.000 mAh con la medesima tecnologia per quanto riguarda la ricarica rapida via cavo, a cui però si aggiunge anche la ricarica in modalità wireless.

Si tratterebbe di un’assenza che, nel caso in cui dovesse essere effettivamente confermata, causerebbe un certo disappunto tra coloro che attendono con impazienza di acquistare il nuovo smartphone di punta del produttore cinese.

Il leaker non specifica il motivo per il quale OnePlus potrebbe non dotare lo smartphone della funzionalità di ricarica wireless ma è probabile che possa essere legato alla batteria più grande da 6.000 mAh, che aggiunge un peso significativo e occupa più spazio all’interno del telefono, rendendo difficile l’inserimento della bobina magnetica necessaria per la ricarica wireless.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 13 vi dovrebbe essere un display LTPO da 6,8 pollici con risoluzione 2K, un design curvato e uno scanner ad ultrasuoni integrato per il riconoscimento delle impronte digitali.