Se non disdegnate l’acquisto di uno smartphone o di un dispositivo ricondizionato, allora potreste essere interessati a una nuova promozione dedicata: grazie a un coupon potete approfittare di un extra sconto del 10% sui prodotti ricondizionati, ma solo per pochi giorni. Andiamo a scoprire alcuni esempi e vediamo come sfruttare le offerte.

Sconto del 10% sui ricondizionato grazie a questo nuovo coupon

Su eBay è disponibile dalle 9:00 di oggi un nuovo coupon dedicato ai prodotti ricondizionati, utilizzabile due volte per utente: è valido fino alle 23:59 del 9 giugno 2024 e permette di approfittare di uno sconto del 10% fino a un massimo di 50 euro per utilizzo (quindi 100 euro in totale). Naturalmente vi consigliamo di verificare le condizioni del dispositivo ricondizionato che state acquistando. Si tratta di prodotti funzionanti, ispezionati e revisionati dal produttore o dal venditore, ma potrebbero trovarsi in diverse condizioni. Il sito le suddivide principalmente in:

Ricondizionato certificato: in perfette condizioni, come nuovo, ispezionato e ricondizionato professionalmente dal produttore o dal fornitore da lui approvato.

Eccellente – Ricondizionato: in perfette condizioni e senza segni di utilizzo.

Molto buono – Ricondizionato: in ottime condizioni, con minimi segni di utilizzo.

Buono – Ricondizionato: in buone condizioni, con moderati segni di utilizzo.

Il coupon è valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie dei venditori presenti nella pagina dedicata, che comprendono anche smartphone (Android e iOS), smartwatch e accessori. Volete qualche esempio? Vediamo qualche prodotto che potrebbe rivelarsi interessante (sconto già incluso):

Queste erano solo alcune delle offerte sui ricondizionati eBay di cui potete approfittare in questi giorni. Per avere lo sconto del 10% non dovete fare altro che aggiungere il prodotto di vostro interesse al carrello, digitare RICONDIZIONATO24 nel campo dedicato e pagare con PayPal, carta di credito o di debito. Per scoprire tutti i prodotti compatibili con il nuovo coupon potete seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte sui ricondizionati