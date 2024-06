Il Data Transfer Tool (Strumento di Trasferimento Dati) di Google sta includendo il supporto per il trasferimento di Live Photos da iOS ad Android. Queste ultime, infatti, verranno convertite in Motion Pictures nel corso del processo del trasferimento dei dati, senza bisogno della presenza di servizi cloud aggiuntivi. Questa funzione, però, non è ancora attiva e verrà implementata in futuro.

Come verranno mantenute le Live Photos da iOS ad Android

Gli utenti che decidono di passare da iOS ad Android spesso si trovano ad affrontare diversi inconvenienti. Uno di questi, ad esempio, consiste nel fatto che le Live Photos di iOS non vengono trasferite correttamente nel momento in cui gli utenti scelgono di utilizzare Android. Per risolvere questo problema, Google starebbe lavorando per trovare una soluzione per i nuovi utenti Android, che potrebbe consistere nell’utilizzo di Motion Photos. Gli utenti, infatti, avrebbero la possibilità di eseguire il backup di tutte le Live Photos su Google Photos, il quale le mostrerebbe come Motion Pictures.

Il problema principale delle Motion Photos, però, consiste nell’enorme quantità di spazio occupato. Quindi, lo spazio di archiviazione di 15 GB offerto gratuitamente da Google One non sarebbe più sufficiente per trasferire una grande quantità di Live Photos da iOS ad Android.

In ogni caso, Google starebbe cercando di trovare una soluzione per tutti gli utenti Android con GMS. A questo proposito, l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Data Transfert Tool (Strumento di Trasferimento Dati) starebbe iniziando a supportare il trasferimento delle Live Photos memorizzate, ad esempio, sull’iPhone da cui gli utenti starebbero effettuando il trasferimento dei propri dati. Nel corso di questo processo di trasferimento, le Live Photos verrebbero automaticamente convertite in Motion Photos. In questo modo, inoltre, gli utenti disporrebbero di un trasferimento “più pulito” da device a device, senza dover necessariamente ricorrere a intermediari di cloud storage.