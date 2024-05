Estrarre testo dalle foto è già possibile da tempo nell’app Google Foto su Android e anche sul sito Web del servizio. Ora anche l’app Phone Link di Microsoft sta per offrire la stessa opportunità e presto permetterà agli utenti Windows 11 di copiare i testi dalle foto scattate con il loro smartphone Android e incollarli sul loro PC.

Microsoft Phone Link permetterà di copiare il testo dalle foto Android

In pratica l’app Phone Link (Collegamento al telefono) prossimamente offrirà nella sezione “Foto” una nuova opzione per eseguire la scansione e la copia dei testi che appaiono nelle foto scattate con lo smartphone Android collegato.

In questo modo tornerà comodo copiare il testo dalle foto acquisite con lo smartphone e incollarlo in qualsiasi applicativo su Windows 11, ma al momento questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti Windows Insider.

Per provare in anteprima la nuova funzionalità gli utenti Windows Insider devono aggiornare l’app Collegamento al telefono alla versione più recente, tuttavia è bene tenere presente che la novità è ancora in fase di test, quindi potrebbe non funzionare sempre come previsto.

Microsoft al momento non ha ancora annunciato la funzionalità, ma dovrebbe diventare disponibile a breve per tutti gli utenti di Windows 11.

Recentemente il colosso di Redmond ha annunciato di avere in programma di abbandonare Windows Subsystem for Android, soluzione che consente a Windows 11 di eseguire le app sviluppate per il sistema operativo mobile di Google.