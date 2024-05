WindTre ha annunciato il lancio e i rinnovi di diverse offerte telefoniche per l’estate 2024, che vanno a sommarsi alle offerte attualmente attive nel portafoglio dell’operatore.

Le nuove offerte di WindTre vanno a coprire una vasta gamma di utenti e le loro esigenze. Tra le nuove promozioni, oltre a quelle dedicate agli Under 14 o agli Over 60, troviamo anche offerte dedicate ai dispositivi IoT. Il nuovo portafoglio è attivo a partire dal 27 maggio 2024 e, salvo eventuali proroghe o cambiamenti in corso d’opera, sarà disponibile fino al prossimo 16 giugno.

In accordo con le normative vigenti in caso di modifiche unilaterali del contratto a causa dell’inflazione, per tutte queste offerte e quelle già attive WindTre informerà l’utente di eventuali cambiamenti nella tariffa almeno un mese prima. Tutte le offerte dell’operatore, inoltre, prevedono un contributo della SIM pari a 10 euro, che va a sommarsi all’eventuale costo di attivazione dell’offerta scelta.

Vediamo i dettagli di tutte le promozioni pensate per la prossima estate.

WindTre Voce 5G e Voce 5G Easy Pay

Le offerte WindTre Voce 5G e Voce 5G Easy Pay si rivolgono prevalentemente agli utenti che utilizzano il proprio numero principalmente per effettuare chiamate e inviare SMS e vanno a sostituire le attuali promo Voce e Voce Easy Pay, includendo più traffico dati e il supporto alla rete 5G.

Nello specifico, questi i dettagli delle due offerte:

Voce 5G include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 1 GB di traffico dati in 5G, al costo di 7,99 euro al mese esclusivamente con addebito su credito residuo;

include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 1 GB di traffico dati in 5G, al costo di esclusivamente con addebito su credito residuo; Voce 5G Easy Pay include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 2 GB di traffico dati in 5G, al costo di 7,99 euro al mese con addebito automatico Easy Pay, vale a dire tramite carta di credito, di debito o conto corrente.

Voce 5G è attivabile sia nei punti vendita al costo di 9,99 euro una tantum o online con costo di attivazione gratuito. L’offerta Voce 5G Easy Pay prevede invece un costo di attivazione di 49,99 euro, pagabile in un’unica soluzione o in 24 rate mensili. Se l’offerta rimane attiva per 24 mesi, per tutta la durata della rateizzazione verrà applicato uno sconto al costo dell’offerta pari all’importo della rata.

WindTre Super 5G

Le offerte Super 5G di WindTre fanno parte di una gamma che attualmente comprende promozioni dedicate agli utenti Under 14, Under 30 e Over 70, che a partire dal 27 maggio verranno rinnovate con un raddoppio dei Giga disponibili e introducendo una nuova fascia di età dedicata.

Nello specifico verrà abbassata l’età minima per l’offerta senior, che passerà da 70 a 60 anni, oltre a una maggior quantità di dati disponibili. Nel dettaglio abbiamo:

Super 5G Under 14+ , Under 30 e Over 60 includono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB (al posto di 50) di traffico dati in 5G, al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Le stesse offerte sono disponibili anche con metodo di pagamento Easy Pay, ossia tramite carta di credito, di debito o conto corrente, allo stesso prezzo ma con 200 GB di traffico dati;

, e includono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e (al posto di 50) di traffico dati in 5G, al costo di al mese con addebito su credito residuo. Le stesse offerte sono disponibili anche con metodo di pagamento Easy Pay, ossia tramite carta di credito, di debito o conto corrente, allo stesso prezzo ma con di traffico dati; Super 5G Under 14 include invece minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB (al posto di 25) di traffico dati in 5G, al costo di 6,99 euro con addebito su credito residuo. La medesima offerta è disponibile in modalità Easy Pay allo stesso prezzo ma con 100 GB di traffico dati.

Anche in questo caso, oltre al contributo per la SIM è previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro una tantum per le promozioni con addebito su credito residuo e di 49,99 euro per le offerte Easy Pay, pagabile in 24 rate mensili con uno sconto sul costo dell’offerta pari all’importo della rata.

Per le offerte dedicate ai minori, inoltre, verrà automaticamente attivato in maniera gratuita il servizio Protezione Minori di WindTre, che blocca l’accesso ad app e siti vietati ai minorenni.

WindTre Family 5G

WindTre Family 5G è un’offerta lanciata lo scorso anno studiata per le SIM aggiuntive con lo stesso intestatario di una SIM principale. È attivabile da qualunque utente in possesso di un’offerta con metodo di pagamento Easy Pay e consente di abbinare fino a 3 SIM al proprio numero principale, alle quali verrà attivata la promozione Family 5G.

A partire dal 27 maggio questa offerta prevederà un raddoppio dei GB di traffico dati disponibili, allo stesso prezzo precedente. Nello specifico, WindTre Family 5G include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 200 GB (al posto di 100) di traffico dati in 5G al costo 9,99 euro al mese con pagamento Easy Pay e di 10,99 euro con addebito su credito residuo.

Come per le altre offerte è previsto un costo di attivazione, oltre al contributo per la SIM, pari a 9,99 euro per l’opzione con addebito su credito residuo o di 49,99 euro con metodo Easy Pay, rateizzabile in 24 rate con sconto sul costo dell’offerta pari all’importo della rata. Ciascuna SIM aggiuntiva può essere abbinata entro 30 giorni dall’attivazione della SIM principale.

In alternativa, per i già clienti WindTre da almeno 30 giorni, è disponibile la promozione Family Unlimited, che consente di abbinare una sola SIM aggiuntiva con minuti illimitati, 500 SMS e Giga illimitati in 5G al costo di 9,99 euro al mese con pagamento Easy Pay o di 10,99 euro con addebito su credito residuo.

WindTre Smart Security Summer Promo

L’offerta Smart Security di WindTre è dedicata a tutti i nuovi clienti che necessitano di una SIM per dispositivi IoT, come impianti di videosorveglianza o altri sistemi per la domotica. Prevede un costo annuale, che dal 27 maggio verrà scontato in occasione di una promozione estiva.

Il prezzo scontato era finora disponibile esclusivamente per i clienti che attivavano la nuova SIM in convergenza con la linea fissa di WindTre, mentre adesso sarà disponibile per tutti i nuovi clienti, in portabilità o con nuovo numero. Nello specifico, Smart Security include ogni mese 50 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 250 SMS verso tutti e 500 MB di traffico dati al costo scontato di 24,90 euro all’anno (al posto di 34,90 euro).

Oltre al contributo per la SIM, è previsto un costo di attivazione una tantum pari a 4,99 euro. Con la promo Smart Security è possibile impostare la ricezione degli SMS di servizio direttamente su un altro numero di telefono, anche di un altro operatore, e tutti i servizi in sovrapprezzo vengono bloccati in automatico all’attivazione della SIM.

Proroga di alcune offerte già attive

Oltre a tutte queste nuove offerte dedicate alla stagione estiva, WindTre ha annunciato di aver prorogato la scadenza di tutte le attuali offerte mobili e fisse presenti all’interno del portafoglio dell’operatore. Queste offerte, inizialmente in scadenza il 26 maggio, verranno prorogate fino al prossimo 16 giugno, salvo eventuali cambiamenti.

Nello specifico, per il settore mobile verranno prorogate tutte le offerte attualmente disponibili, compresa la promozione che prevede il raddoppio dei GB sull’offerta Start 5G, che include minuti illimitati, 200 SMS e 100 o 200 GB di traffico dati in 5G a seconda del metodo di pagamento scelto, al costo mensile di 12,99 euro.

Anche tutto il portafoglio di offerte attualmente disponibile per la rete fissa verrà prorogato al prossimo 16 giugno: sarà dunque possibile ancora attivare la promo WindTre Super Fibra alle attuali condizioni, che include anche l’azzeramento del costo di attivazione di 39,99 euro, oltre all’offerta Super Internet Casa, che permette di collegarsi alla rete tramite tecnologia FWA.