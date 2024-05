Lo scorso anno Google ha deciso di introdurre un cambiamento per le applicazioni che consentono di creare un account: in questi casi infatti, lo sviluppatore è tenuto a consentire l’eliminazione dell’account all’interno dell’app e tramite il web, pena l’impossibilità a comparire sul Google Play Store. Quest’ultimo sta iniziando a mostrare in questi giorni una nuova dicitura che riguarda proprio l’eliminazione degli account: andiamo a scoprirla.

Eliminare gli account delle app sul Google Play Store è più facile

Come probabilmente saprete, le pagine delle varie app del Google Play Store dispongono di una sezione dedicata alla sicurezza dei dati, all’interno della quale vengono elencate alcune informazioni: queste possono essere utili per comprendere come gli sviluppatori raccolgono e condividono i dati, le misure di protezione della privacy e della sicurezza dei dati e non solo.

Proprio all’interno di questa sezione, accessibile scorrendo verso il basso oltre screenshot e info sull’app, il Play Store sta iniziando a mostrare la voce “Eliminazione dell’account disponibile“, la cui presenza indica che è possibile richiedere l’eliminazione dei dati raccolti. È dallo scorso dicembre che la casa di Mountain View sta spingendo gli sviluppatori a includere informazioni sulla cancellazione degli account nelle schede del Play Store, ma questi hanno potuto richiedere un’estensione fino alla fine di maggio 2024.

Visto che siamo molto vicini a questa scadenza e che il badge relativo sta comparendo sul Google Play Store, gli sviluppatori non dovrebbero poter contare su ulteriori proroghe. Big G ha fatto questo in modo da facilitare la cancellazione degli account, che deve risultare possibile anche senza la reinstallazione dell’app: come possiamo leggere, per cancellare l’account e i dati associati è possibile inviare una richiesta allo sviluppatore.

Avete notato anche voi questo cambiamento all’interno del Google Play Store? La ritenete un’aggiunta utile? Fateci sapere la vostra. La novità dovrebbe essere integrata lato server, ma vi ricordiamo che per aggiornare il Play Store potete aprirlo, entrare nelle impostazioni e seguire “Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“.