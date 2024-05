Torniamo ad occuparci di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, l’attesissima prossima CPU di punta di Qualcomm, la cui presentazione ufficiale è in programma per l’autunno.

L’occasione giusta ci è fornita dal popolare leaker Digital Caht Station, che nelle scorse ore sul social cinese Weibo si è soffermato in particolare su un dettaglio non secondario del nuovo processore di Qualcomm, ossia quello che dovrebbe essere il suo prezzo.

Prime anticipazioni sul prezzo di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

A dire del leaker, i costi di produzione di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) aumenteranno in modo significativo e ciò inevitabilmente avrà ripercussioni anche sul prezzo del chip.

Sebbene Digital Chat Station non fornisca dettagli precisi su quanto aumenteranno i costi, l’utilizzo del termine “significativo” fa intendere che si tratta di una differenza non di poco conto e ciò potrebbe avere come conseguenza un aumento dei prezzi degli smartphone che saranno dotati di tale CPU (la maggior parte dei modelli di punta lanciati a partire dalla fine del 2024).

Ricordiamo che nelle ultime settimane in Rete si sono susseguite molte indiscrezioni sul nuovo processore di Qualcomm, per il quale le aspettative di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori sono piuttosto elevate.

Stando a quanto è emerso, tale CPU dovrebbe poter contare su un’architettura con 2 core ad alte prestazioni (con velocità di clock comprese tra 3,6 GHz e 4,0 GHz) e su 6 core dedicati all’efficienza, soluzione che che nel complesso dovrebbe garantire un miglioramento notevole in termini di prestazioni.

L’onore dell’esordio sul mercato del nuovo processore di punta di Qualcomm dovrebbe spettare agli smartphone della serie Xiaomi 15 (tra ottobre e novembre) mentre nelle settimane successive la CPU dovrebbe essere implementata sia in OnePlus 13 che su alcuni modelli della serie Samsung Galaxy S25.