A marzo Google aveva anticipato che stava lavorando su una schermata iniziale più pulita per l’app Google Maps. Ora possiamo dare uno sguardo alla nuova interfaccia che introduce una barra inferiore più snella.

Attualmente la barra inferiore di Google Maps ospita le schede “Esplora”, “Vai”, “Salvati”, “Pubblica” e “Novità”, mentre ora alcuni utenti hanno notato una schermata più pulita con meno schede e nuovi colori dei segnaposti che semplificano la ricerca di luoghi sulla mappa.

Google Maps sta ottenendo una nuova barra inferiore

La nuova barra inferiore di Google Maps su Android appare con tre schede: “Esplora”, “Tu” e “Pubblica”. “Esplora” e “Pubblica” rimangono invariate, con la prima che rimane a sinistra, mentre la scheda “Tu” posizionata al centro utilizza la stessa icona di “Salvati”, ma ora include il feed delle notifiche precedentemente mostrato nella scheda “Novità”, nonché gli elenchi che erano nella scheda “Salvati”. La scheda “Vai” non è più presente nella nuova barra inferiore.

Google ha anche mostrato un nuovo design per la scheda di arrivo che il team sta ancora sviluppando insieme a un nuovo carosello attualmente in uso per la funzionalità “Scopri attraverso le foto”. Al momento non è chiaro quando queste novità inizieranno a essere distribuite agli utenti dell’app Google Maps.

All’evento Google I/O 2024 l’azienda ha chiarito da subito che Google Gemini sarà sempre più parte integrante dei suoi prodotti e servizi e quindi anche di Maps. Ecco come Gemini migliorerà Google Maps su Android.