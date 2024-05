Lanciato in occasione del Mobile World Congress 2024, OnePlus Watch 2 è uno degli smartwatch che provano a ritagliarsi un proprio spazio in un settore letteralmente dominato da Apple Watch.

Si tratta di uno smartwatch basato su due sistemi operativi, Wear OS e RTOS e dotato di altrettanti processori, Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700, ossia una soluzione piuttosto insolita che dovrebbe garantire un’autonomia più elevata.

Queste le principali caratteristiche dello smartwatch di OnePlus (trovate la scheda tecnica completa qui):

display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel, vetro 2.5D e luminosità di 1.000 nit

doppio processore, Qualcomm Snapdragon W5 e BES2700

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS (L1 + L5), Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS

sensori: accelerometro, giroscopio, sensore ottico per battito cardiaco e SpO2, sensore geomagnetico, sensore di luminosità, barometro

certificazione IP68 contro acqua e polvere, 5 ATM, MIL-STD-810H

batteria da 500 mAh con ricarica VOOC Fast Charging da 7,5 W

sistema operativo: Wear OS 4

compatibilità: Android 8.0 Oreo e Google Mobile Services 23.45.23 (o versioni successive)

dimensioni: 47 x 46,6 x 12,1 mm

peso: 80 grammi (49 grammi senza cinturino)

OnePlus Watch 2 si aggiorna

Il team di sviluppatori di OnePlus ha dato il via al rilascio di un nuovo update per questo smartwatch, portando così il suo firmware alla versione OPWWE231_11_A.94.

In seguito all’installazione di tale aggiornamento gli utenti potranno fare affidamento su due nuove applicazioni, ossia Relax (studiata per aiutare gli utenti a rilassarsi con appositi esercizi di respirazione) e Barometro e Altimetro (progettata per fornire informazioni dettagliate su pressione atmosferica e altitudine).

Tra le altre novità implementate con tale update vi sono l’ottimizzazione dei dati visualizzati durante gli allenamenti, nuove funzionalità nell’app Telefono nella modalità Risparmio energetico, l’ottimizzazione di alcuni algoritmi relativi ad allenamenti e salute, la possibilità di accedere al Music Controller scorrendo verso sinistra durante un allenamento, la possibilità di disattivare la funzione Tocca per riattivare e la risoluzione di alcuni bug minori.

L’aggiornamento è in fase di rilascio e i possessori di OnePlus Watch 2 dovrebbero ricevere un’apposita notifica che li informa della sua disponibilità.