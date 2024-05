Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative a Sony Xperia 1 VI, atteso nuovo smartphone di punta del colosso nipponico la cui presentazione ufficiale è in programma per la prossima settimana.

Nelle scorse ore il leaker HT Felix si è soffermato in particolare sulle caratteristiche di quelli che dovrebbero essere i sensori della fotocamera posteriore di Sony Xperia 1 VI, sulle cui prestazioni le aspettative di appassionati e addetti ai lavori sono piuttosto elevate.

Cosa sappiamo della fotocamera di Sony Xperia 1 VI

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il nuovo smartphone di Sony dovrebbe poter vantare una tripla fotocamera posteriore con la seguente configurazione:

sensore principale Sony LYT800 da 48 megapixel (24 mm, 1/1,4″)

sensore ultra grandangolare Sony LYT600 da 50 megapixel (16 mm, 1/2″)

teleobiettivo Sony LYT500 da 50 megapixel (85-170mm, 1/2.9″)

A riscuotere maggiore interesse sono il sensore ultra grandangolare e il teleobiettivo da 50 megapixel, in quanto rappresenterebbero un notevole miglioramento rispetto a quelli montati sul modello di precedente generazione.

Tra le altre caratteristiche della fotocamera dello smartphone di Sony vi sono le lenti realizzate in partnership con Zeiss e un sensore di immagine “Exmor T for mobile” (probabilmente sul Sony LYT800).

Tanto per fare un confronto, l’altro nuovo telefono che il produttore nipponico ha in programma di lanciare, Sony Xperia 10 VI, dovrebbe poter contare su un sensore primario Sony LYT600 e su un sensore ultra grandangolare Sony LYT500.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo il nuovo modello di punta di Sony si andrà a posizionare e se lo smartphone arriverà subito anche in Europa o se, al contrario, dovremo avere ancora un po’ di pazienza prima di vederlo nei negozi.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 16 maggio, ore 9:00, per l’evento di presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di Sony.