Tra gli smartphone più interessanti tra quelli che verranno lanciati nel corso del 2024 vi è senza dubbio anche Sony Xperia 1 VI, protagonista nelle scorse ore di nuove indiscrezioni.

Mancano oramai pochi giorni al momento della sua presentazione ufficiale (in programma per il 17 maggio) e in Rete si fanno sempre più insistenti le voci che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Le ultime anticipazioni su Sony Xperia 1 VI

Tra i punti di forza del nuovo modello di punta di Sony vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un display OLED più luminoso del 50% rispetto a quello della generazione precedente, con refresh rate variabile (da 1 a 120 Hz), aspect ratio 19,5:9, tecnologia BRAVIA HDR e grande visibilità anche in esterno e una batteria da 5.000 mAh.

Passando al comparto fotografico, sulla parte posteriore Sony Xperia 1 VI dovrebbe vantare un sensore primario CMOS Exmor T for mobile da 24 mm con zoom ottico 2x, un sensore ultra grandangolare da 16 mm e un teleobiettivo con zoom fino a 7x.

Grande attenzione il produttore nipponico dovrebbe averla prestata anche all’aspetto software, con alcune interessanti soluzioni studiate per migliorare l’esperienza fotografica garantita, come una nuova app fotocamera (che va a sostituire Photography Pro, Videography Pro e Cinema Pro), una funzionalità che permette di mettere a fuoco con precisione i soggetti anche quando sono lontani o hanno i volti oscurati e la nuova applicazione Video Creator.

Con Sony Xperia 1 VI dovrebbe migliorare anche il comparto audio, ciò grazie ad un nuovo chip e ad altre modifiche hardware rispetto al modello dello scorso anno. Non dovrebbero mancare funzionalità come Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC, DSEE Ultimate, oltre all’ingresso jack audio da 3,5 mm.

Per quanto riguarda il design, infine, Sony avrebbe deciso di puntare su una scocca posteriore in vetro con una speciale texture mentre gli appassionati di videogame potranno contare su apposite funzionalità, come il Touch Scanning Rate a 240 Hz, la possibilità di settare il bilanciamento del bianco e FPS Optimizer.

Ecco una galleria di immagini dello smartphone e della sua custodia ufficiale:

Sony Xperia 1 VI dovrebbe essere lanciato nelle colorazioni nera e argento.

Ecco anche qualche immagine del prossimo modello di fascia media di Sony, Sony Xperia 10 VI:

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla presentazione del 17 maggio.