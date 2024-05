Questa settimana, con la presentazione di Pixel 8a, sembra che Google abbia eliminato il sito web 5G sul tuo Pixel. A partire dai Pixel 5 e 4a 5G, infatti, Google aveva offerto un elenco di Paesi in cui il servizio 5G era supportato.

In quali Paesi è supportato Pixel 5G

Nel mese marzo, Google ha aggiornato l’elenco di Paesi in cui il 5G era disponibile su Pixel. Nel dicembre 2023, la mappa contava 31 Paesi. L’elenco aggiornato 5G on your Pixel di Google comprendeva 38 Stati, con sette nuovi Paesi aggiunti localizzati principalmente in Europa. Si trattava infatti delle seguenti località:

Croazia.

Grecia.

Ungheria.

Islanda.

Lettonia.

Liechtenstein.

Slovacchia.

Più nello specifico, l’elenco completo era il seguente:

È però importante specificare che il modello di smartphone Pixel è venduto solo in 23 Paesi. Gli stati in questione sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito, Stati Uniti.

In che modo è stato rimosso l’elenco dei Paesi

Un thread Reddit postato dall’utente the_john19 ha sottolineato come pixel.withgoogle.com/5G/ non sia più disponibile. Quando tale cambiamento è avvenuto per la prima volta, nel momento in cui gli utenti tentavano di visitare quella specifica pagina, venivano inizialmente reindirizzati alla homepage del simulatore Pixel. In seguito, da mercoledì 1 maggio, Google ha reindirizzato la pagina a un articolo di supporto intitolato “Comprendere la compatibilità e il roaming 5G sui telefoni Pixel”.

Rispetto alla pagina precedente, questo articolo non presenta alcun tipo di elenco di Paesi in cui il 5G è supportato e riporta soltanto questo unico riferimento:

Chiedi al tuo operatore informazioni sull’area 5G, sulla velocità e sul supporto per il tuo modello di telefono. Solo alcuni operatori offrono il servizio 5G. Le loro aree 5G potrebbero essere più limitate rispetto agli altri servizi.

È anche importante sottolineare come da tempo gli utenti si lamentano del fatto che la disponibilità del Pixel 5G non sia universale. Molto probabilmente le diverse certificazioni e test necessari per garantire tale disponibilità non fanno altro che frenare la garanzia universale di tale servizio.