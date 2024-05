Martedì Google ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media: stiamo ovviamente parlando di Google Pixel 8a, dispositivo che potrà contare anche su alcune delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale già viste sulla serie Google Pixel 8.

Tra di esse vi è anche quella che consente agli utenti di sfruttare le potenzialità dell’IA per creare sfondi esclusivi con i quali personalizzare i loro smartphone (disponibile al momento in esclusiva per chi possiede uno dei modelli della serie Pixel 8).

Anche Google Pixel 8a potrà creare sfondi IA

Dato che la creazione di immagini con l’intelligenza artificiale richiede tanta potenza di calcolo, l’app per sfondi IA di Google non genera immagini sul dispositivo, affidandosi per tale compito ad appositi server esterni e proprio per questo motivo tecnicamente non c’è nulla che impedisca all’applicazione di funzionare anche su dispositivi meno “potenti” di quelli della serie Google Pixel 8.

La medesima applicazione per la creazione di sfondi IA disponibile per Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sarà implementata anche in Google Pixel 8a ma ciò probabilmente non con il firmware di lancio (che dovrebbe essere la versione UD2A.231020.001).

Stando a quanto emerge dal database di Verizon, infatti, chi acquisterà Google Pixel 8a al suo esordio sul mercato probabilmente per poter sfruttare l’app per creare sfondi IA dovrà attendere il primo aggiornamento software, ossia la versione UD2A.240505.001.B1, che dovrebbe implementare anche le patch di sicurezza di maggio.

Una volta installato tale update, gli utenti potranno accedere al creatore di sfondi con intelligenza artificiale toccando e tenendo premuto su uno spazio vuoto nella schermata iniziale, selezionando la voce Sfondo e stile, toccando Altri sfondi e quindi selezionando l’opzione in alto per la creazione di sfondi IA.

A questo punto la speranza di chi possiede uno degli smartphone Google Pixel con processore Tensor è che il colosso di Mountain View possa in futuro mettere anche a loro disposizione l’app per la creazione di sfondi basati sull’intelligenza artificiale.