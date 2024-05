Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative a Sony Xperia 1 VI, atteso prossimo smartphone di punta del colosso nipponico che sarà presentato ufficialmente il 17 maggio.

Nelle scorse ore un nuovo importante contributo è arrivato dal popolare leaker Evan Blass, che su X ha pubblicato una galleria di immagini promozionali (quelle che dovrebbe sfruttare Sony per mettere in risalto le caratteristiche principali del suo nuovo device).

Ecco Sony Xperia 1 VI in tutto il suo splendore

Le nuove immagini condivise da Evan Blass vanno a confermare quanto emerso sino a questo momento per quanto riguarda il design di Sony Xperia 1 VI, che potrà contare frontalmente su un ampio display con cornici laterali ridotte ai minimi termini e, sulla parte posteriore, su una tripla fotocamera (con un sensore primario CMOS Exmor T for mobile da 24 mm) con orientamento verticale posizionata nell’angolo in alto a sinistra.

Con riferimento alla fotocamera, da notare il logo Zeiss, a conferma della partnership con questo popolare brand leader nel settore imaging e che dovrebbe garantire a chi acquisterà il nuovo smartphone di Sony prestazioni di fascia alta.

Tra le altre feature confermate da queste immagini vi sono la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica wireless (anche inversa), l’ingresso jack audio da 3,5 mm, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC, DSEE Ultimate e varie soluzioni pensate per gli appassionati di videogame.

Ad animare Sony Xperia 1 VI dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia la CPU più performante tra quelle al momento disponibili, garanzia di prestazioni elevate.

In sostanza, il nuovo modello di punta di Sony non dovrebbe avere nulla da invidiare agli altri smartphone della concorrenza. Resta da capire se sarà lanciato subito anche a livello globale e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.