HTC ha lanciato un nuovo tablet di fascia economica con chip Unisoc, batteria da 7.000 mAh e Android 14. HTC A101 Plus Edition arriva sul mercato dopo il modello A101 lanciato nel 2022. Ecco i dettagli di questo tablet Android.

Caratteristiche del tablet HTC A101 Plus Edition

Il tablet HTC A101 Plus Edition presenta un display IPS WUXGA da 10,95 pollici 16:10 con risoluzione 1920×1200 pixel e ed è animato dal chipset Unisoc T606 con clock a 1,6 GHz, un leggero passo indietro rispetto all’Unisoc T618 del predecessore, nonostante la dicitura “Plus”.

Il nuovo dispositivo viene fornito con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 256 GB tramite scheda microSD, ed è alimentato da una batteria da 7.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W.

HTC A101 Plus Edition offre una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel, per il resto sono presenti quattro altoparlanti, il supporto per lo sblocco facciale, connettività Wi-Fi 802.11 dual-band, Bluetooth 5.0 e USB Type-C, oltre a doppi slot nanoSIM. Con un peso di 501 grammi il tablet misura 256,6×168,2×7,5 mm e viene fornito con Android 14.

Disponibilità e prezzi del tablet HTC A101 Plus Edition

HTC A101 Plus Edition debutta in Russia al prezzo di 15.990 rubli che corrispondono a circa 159 euro ed è disponibile nelle due opzioni di colore grigio e argento. Al momento non abbiamo informazioni in merito a un eventuale rilascio del prodotto sul mercato globale.