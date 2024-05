Nelle ultime settimane Google ha deciso di accelerare il passaggio dei suoi vari servizi di pagamento a Google Wallet, soluzione che ingloba anche altre interessanti funzionalità e l’ultimo esempio è quello che riguarda Fitbit Pay.

A marzo il team di Fitbit aveva già anticipato l’imminente chiusura di Fitbit Pay e nelle scorse ore con un’email inviata agli utenti ribadisce il concetto: tale servizio continuerà a funzionare ancora fino al 29 luglio ma, dopo quella data, gli utenti dovranno passare a Google Wallet per continuare a effettuare i pagamenti NFC sui propri dispositivi.

Fitbit Pay sta per chiudere i battenti

Alla base della decisione del colosso di Mountain View di chiudere Fitbit Pay in favore di Google Wallet vi è probabilmente in primo luogo una valutazione di sicurezza, in quanto tale ultimo servizio è ritenuto senza dubbio non solo più supportato ma anche più affidabile.

Ma il team di Fitbit motiva la decisione del passaggio obbligato da Fitbit Pay a Google Wallet anche sulla base di una considerazione che probabilmente interesserà maggiormente agli utenti, ossia la possibilità di contare su supporto ad un quantitativo decisamente più elevato di banche e carte.

Fitbit precisa che gli utenti potranno continuare a usare le carte esistenti in Fitbit Pay fino al 29 luglio ma non potranno più aggiungere nuove carte al servizio.

Nella pagina ufficiale di supporto (la trovate seguendo questo link) è stato aggiunto il seguente messaggio:

Google Wallet è ora disponibile per tutti i dispositivi Fitbit che supportano pagamenti contactless. Fitbit Pay non sarà più disponibile a partire dal 29 luglio 2024. Configura Google Wallet nell’app Fitbit per continuare a effettuare pagamenti contactless utilizzando il tuo dispositivo Fitbit.

Tra i dispositivi interessati da tale modifica vi sono Fitbit Charge 4, Fitbit Charge 5, Fitbit Charge 6, Fitbit Sense, Fitbit Sense 2, Fitbit Versa 2, Fitbit Versa 3, Fitbit Versa 4, Fitbit Charge 3 e Fitbit Versa.