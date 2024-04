La piattaforma Glance, presente sugli smartphone Android di fascia economica in Asia, è destinata ad arrivare negli Stati Uniti e in Europa. Esattamente come avviene già in Asia, i dispositivi inizieranno in futuro a mostrare notizie, risultati in tempo reale e altri contenuti (annunci compresi, a quanto pare) sulla schermata di blocco. Vediamo cosa sappiamo.

Notizie e annunci sulla schermata di blocco in Europa: Glance sta arrivando

Glance, filiale dell’azienda indiana InMobi, è piuttosto conosciuta nel continente asiatico, ma finora i suoi servizi riguardanti la schermata di blocco degli smartphone non si sono mai fatti vedere in Europa e negli Stati Uniti. Le cose parrebbero essere destinate a cambiare in futuro: già qualche tempo fa spuntarono report al riguardo, ma stavolta a quanto sembra sarà davvero la volta buona.

A quanto pare, Glance ha avviato un programma pilota di partnership con Motorola e Verizon negli Stati Uniti, in vista di un possibile lancio entro la fine dell’anno, e il suo arrivo si estenderà a livello globale. L’applicazione risulta in effetti preinstallata su Motorola Moto G Power (2024) e sembra essere inclusa anche su altri modelli precedenti, ed è destinata a fare capolino su altri dispositivi: non abbiamo date o periodi di lancio precisi per quanto ci riguarda, ma possiamo dirvi che ormai è solo questione di tempo.

Glance collaborerà con altri marchi e operatori per portare notizie e altri contenuti sulla schermata di blocco degli smartphone e dei dispositivi Android, e se il programma pilota avrà successo si espanderà a livello globale. Tutto questo non riguarderà solo i modelli firmati Motorola, ma anche quelli di altri marchi, anche se dovrebbe rimanere confinato in una determinata fascia di prezzo.

Glance fornisce già a milioni di utenti un feed personalizzato di notizie, con eventi locali, aggiornamenti sportivi, contenuti multimediali e giochi interattivi direttamente sulle schermate di blocco. Non sappiamo se questa “versione globale” di Glance si limiterà alle notizie e ai suddetti contenuti o se mostrerà effettivamente pure annunci pubblicitari, ma è probabile che ne sapremo presto di più. Sembra che Glance sia anche al lavoro con Qualcomm su una nuova esperienza basata sull’intelligenza artificiale per la schermata di blocco degli smartphone, che consentirebbe di elaborare i dati direttamente sul dispositivo e offrire contenuti personalizzati senza raccogliere i dati degli utenti.

In India, Glance risulta in ogni caso disattivabile, anche se a quanto si legge viene spesso richiesta la sua riattivazione. Con l’arrivo a livello globale, Europa e Stati Uniti compresi, il servizio potrebbe fare un deciso balzo in avanti in termini di profitti: parliamo infatti di mercati con poteri di spesa elevati, che potrebbero generare maggiori introiti. Per il momento è tutto quello che possiamo dirvi, ma siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.