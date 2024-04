La connettività 5G rappresenta senza dubbio uno dei campi in cui i principali operatori telefonici si daranno battaglia nel corso dei prossimi anni e pare che anche ho. Mobile si stia avvicinando a grandi passi a tale tecnologia.

Almeno ciò è quanto sembra emergere da varie segnalazioni che si stanno susseguendo in Rete nelle ultime ore da parte di alcuni clienti del popolare operatore virtuale di Vodafone e relative all’apparizione di un’icona 5G.

Anche ho. Mobile potrebbe presto offrire il 5G

Ricordiamo che al momento ho. Mobile opera su rete Vodafone con copertura 2G e 4G, con velocità massima in download fino a 30 Mbps o a 60 Mbps e le segnalazioni relative all’apparizione dell’icona 5G potrebbero confermare che l’operatore si sta preparando a lanciare il supporto alla nuova connettività, tanto da dare il via ad appositi test sul campo.

Stando a quanto è stato riportato da alcuni degli utenti per i quali sarebbe disponibile il supporto al 5G di ho. Mobile, effettuando degli speed test per valutare l’effettivo incremento della velocità di navigazione sarebbero stati raggiunti risultati vicini ai 300 Mbps.

Purtroppo per il momento non vi sono conferme ufficiali sul possibile lancio a breve da parte di ho. Mobile della connettività 5G e nemmeno il team di Vodafone si è sbilanciato sul punto.

L’apparizione dell’icona 5G per alcuni utenti, ad ogni modo, lascia ben sperare in un lancio del servizio in tempi non troppo lunghi e sarà interessante scoprire se ho. Mobile offrirà la nuova connettività gratuitamente (quantomeno per un periodo iniziale) ai suoi clienti che possiedono smartphone supportati o se, al contrario, ci sarà un canone aggiuntivo da pagare ogni mese per usufruire delle più elevate velocità.

In attesa di saperne di più, potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.