Il noto portale DxOMark ha recentemente valutato le prestazioni dello smartphone Redmi Note 13 Pro 5G in termini di autonomia.

Redmi Note 13 Pro 5G è uno smartphone Android di fascia media presentato sul mercato cinese il 21 settembre 2023 e approdato in Italia il 15 gennaio 2024. Il dispositivo si colloca nella parte alta della gamma e a quanto pare si difende bene anche dal punto di vista dell’autonomia.

Nella valutazione di DxOMark, Redmi Note 13 Pro 5G ha ottenuto un punteggio di 120 punti, un risultato di tutto rispetto, ma che non basta per essere leader della categoria.

È interessante notare che questo punteggio mette lo smartphone Redmi più o meno alla pari con l’iPhone 12 Pro Max in termini di prestazioni complessive della batteria.

Redmi Note 13 Pro 5G come l’iPhone 12 Pro Max in quanto a batteria

In termini di pura durata della batteria, Redmi Note 13 Pro 5G ha fornito un risultato impressionante, poiché dai test DxOMark è emerso che il dispositivo può fornire fino a 2 giorni e 8 ore di utilizzo con una singola carica, superando i 2 giorni e 1 ora dell’iPhone 12 Pro Max.

Inoltre Note 13 Pro 5G brilla per la sua velocità di ricarica rapida da 67 W che permette alla batteria da 5.100 mAh di raggiunge l’80% della capacità in soli 31 minuti e una ricarica completa in appena 49 minuti.

È importante notare che la valutazione di DxOMark va oltre la semplice misurazione del tempo di standby, in quanto considera una varietà di fattori che influiscono sull’esperienza complessiva offerta all’utente.