Sul finire del mese di febbraio l’azienda cinese ha ufficializzato il nuovo OnePlus Watch 2, uno smartwatch con parecchi punti di forza, ma con anche qualche punto debole. Nello specifico ci riferiamo all’app complementare OHealth che, qualora l’utente non volesse sincronizzare i propri dati nel cloud, non permette di migrare i dati di salute e fitness quando si cambia smartphone. Tuttavia recentemente, è stata la stessa azienda ad annunciare l’imminente arrivo di un nuovo aggiornamento per l’app in questione, un update che avrebbe risolto tale problematica.

L’app complementare di OnePlus Watch 2, OHealth, permette ora la migrazione dei dati tra smartphone

Nelle ultime ore l’azienda ha rilasciato un aggiornamento per l’app complementare di OnePlus Watch 2, ovvero OHealth v4.21.5; l’update porta con sé alcune novità tra cui la possibilità di effettuare la migrazione dei dati tra diversi smartphone.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, nelle impostazioni del profilo è ora presente una nuova voce “migra dati”, che permette agli utenti di spostare i propri dati sugli allenamenti e sulla salute su un altro smartphone. I due dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi affinché la procedura di migrazione vada a buon fine e, ovviamente, su entrambi deve essere stato effettuato l’accesso all’app OHealth con il medesimo account; in seguito sarà sufficiente scansionare un codice QR per dare il via alla migrazione dei dati.

Inoltre, l’ultimo update dell’app in questione porta due ulteriori novità su OnePlus Watch 2, una consente di scegliere se avviare automaticamente le impostazioni di controllo multimediale sullo smartwatch ogni volta che vengono riprodotti contenuti multimediali sul telefono, mentre l’altra permette di attivare o disattivare la funzione Alza per attivare direttamente dall’app complementare (in precedenza si poteva fare solo dallo smartwatch) e impostare un orario di spegnimento automatico dello schermo.

Qualora foste possessori dello smartwatch in questione e voleste controllare l'eventuale disponibilità dell'ultimo aggiornamento rilasciato per l'app OHealth