Samsung Electronics Italia annuncia la collaborazione con Seletti, design brand italiano celebre per il suo spirito anticonvenzionale: ne deriva una nuova serie di card dotate di tecnologia NFC pensate per personalizzare ulteriormente Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra. Vediamo di che si tratta e come acquistarle.

Seletti x Samsung: disponibili le nuove card NFC per i Galaxy S24

Come forse saprete, alcuni modelli di smartphone Android di Samsung possono contare sulla cover Flipsuit, pensata per l’abbinamento a card NFC in grado di personalizzare la scocca esterna e al contempo la schermata di blocco (oppure persino lo schermo esterno nel caso di un pieghevole). A Samsung Galaxy Z Flip5, che da qualche mese può disporre di diverse card, si è aggiunta in queste settimane la giovane gamma Galaxy S24, che dopo quella dedicata al brand Fiorucci, ora può contare su una nuova serie di card realizzate in collaborazione con il brand Seletti.

Le nuove card sono caratterizzate da un pattern in bianco e nero dal mood pop e optical, emblema dell’approccio mai banale di Seletti: una volta inserite all’interno della cover Flipsuit, la schermata di blocco dello smartphone Android viene automaticamente sincronizzata con una GIF dinamica in continuità con la creatività della card stessa, in modo che tutto risulti coordinato.

“Questa collaborazione rappresenta il connubio perfetto tra tecnologia innovativa e design progressivo” ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head of Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “La creatività del marchio Seletti capace di reinventare il vivere contemporaneo, popolandolo di forme e contenuti sempre nuovi, rende i nostri dispositivi premium ancora più unici ed esclusivi“.

Le card Seletti x Samsung per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono già disponibili all’acquisto su Samsung Shop Online, Amazon e nei negozi di elettronica selezionati: il prezzo consigliato è di 21,90 euro, mentre la cover Flipsuit è disponibile al prezzo consigliato di 49,90 euro (44,91 euro con l’attuale sconto del 10% del Samsung Shop Online). Se siete interessati, vi lasciamo alcuni link per procedere all’acquisto.