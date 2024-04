Torniamo ad occuparci della nuova rete di Trova il mio dispositivo di Google, che nelle scorse ore grazie ad iOS 17.5 si è decisamente avvicinata al suo lancio ufficiale.

Prima di proseguire ricordiamo che si tratta di una soluzione che può essere considerata come una vera e propria rete di dispositivi che comunicheranno tra loro in maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy (con crittografia end-to-end), con l’obiettivo di garantire agli utenti di ritrovare i dispositivi Android persi (potranno essere localizzati anche i device offline o che non dispongono di funzionalità di localizzazione).

La rete Trova il mio dispositivo di Google muove i primi passi

Nelle ultime ore è arrivata un’altra conferma alle voci secondo cui finalmente qualcosa si sta muovendo e presto la nuova rete di Google dovrebbe essere lanciata: nella versione 24.12.14 beta di Google Play Services, infatti, nelle impostazioni è apparsa la voce che consente di trovare i dispositivi offline.

Una volta selezionata, gli utenti vengono portati a un’altra pagina con opzioni per trovare dispositivi con le seguenti modalità:

senza rete (il dispositivo non viene incluso nel network e potrà essere individuato atttraverso le posizioni recenti quando era online)

(il dispositivo non viene incluso nel network e potrà essere individuato atttraverso le posizioni recenti quando era online) con la rete in zone con elevato volume di utilizzo (il sistema usa le posizioni recenti memorizzate o la rete in zone come aeroporti e marciapiedi affollati)

(il sistema usa le posizioni recenti memorizzate o la rete in zone come aeroporti e marciapiedi affollati) con la rete in tutte le zone (il sistema usa le posizioni recenti memorizzate o la rete anche in aree con basso volume di utilizzo)

Non manca la possibilità di disattivare completamente la funzionalità (per impostazione predefinita è attivata su tutte le aree).

Ecco l’interfaccia di questa nuova funzionalità (si trova nel percorso Impostazioni -> Sicurezza e privacy -> Strumenti per la ricerca di dispositivi), riscontrata su un dispositivo con Android 15 Developer Preview 2:

In attesa di scoprire quando la nuova rete di Google Trova il mio dispositivo sarà resa disponibile per tutti gli utenti Android, potete scaricare la versione 24.12.14 beta di Google Play Services da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).