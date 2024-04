Samsung staziona spesso tra i migliori camera phone con i suoi modelli di fascia alta, ma la concorrenza è più che mai agguerrita in questi ultimi anni. Ciò richiede continui miglioramenti e perfezionamenti sia a livello hardware sia software, e proprio per questo dovrebbe essere al lavoro su una modalità AstroPortrait, scovata all’interno dell’app Expert RAW. Vediamo cosa sappiamo finora e come dovrebbe essere.

Samsung AstroPortrait vuole portare i ritratti… tra le stelle

Gli smartphone di fascia alta e premium di Samsung possono contare su Expert RAW, un’applicazione che fornisce un controllo manuale su alcuni parametri di scatto, che consente di salvare le immagini in formato RAW ad alta qualità e che offre una gamma dinamica più ampia e funzionalità aggiuntive, come ad esempio l’astrofotografia. Gli scatti alle stelle potrebbero presto fare un ulteriore passo in avanti con la modalità AstroPortrait, che viene citata nel codice di Expert RAW.

Ecco alcune delle stringhe che fanno riferimento a questa nuova modalità, che grazie a un teardown dell’APK ci aiutano anche a scoprire di che si tratta:

<string name=”astro_portrait_cancel_capture_wait_msg”>Please wait to enable stop shutter to cancel picture.</string>

<string name=”astro_portrait_capture_help_text”> Ask the subject to leave the frame so the stars can be captured .</string>

.</string> <string name=”astro_portriat_capture_guide”> To take an astroportrait, press the Shutter with the person in the frame, then have them leave the frame after the flash so the camera can capture the stars .</string>

.</string> <string name=” lab _features_astro_portrait_toast”>AstroPortrait %s</string>

_features_astro_portrait_toast”>AstroPortrait %s</string> <string name=”title_lab_astro_portriat”>AstroPortrait</string>

Il nome già suggerisce a cosa dovrebbe servire questa modalità AstroPortrait, ma le stringhe qui sopra offrono qualche conferma, oltre all’indicazione che la funzione dovrebbe farsi vedere tra quelle Lab, ossia sperimentali. Dovrebbe trattarsi di una nuova modalità pensata per scattare ritratti con il cielo stellato visibile alle spalle del soggetto: dopo l’avvio del procedimento, quest’ultimo dovrebbe essere invitato a uscire dall’inquadratura (attraverso l’utilizzo del flash) per consentire allo smartphone di catturare il cielo stellato; successivamente il dispositivo dovrebbe essere in grado di unire soggetto e cielo, andando a formare uno scatto potenzialmente molto suggestivo.

Se non vi sembra una novità “assoluta” è perché potreste avere sentito parlare di qualcosa di simile su Vivo X100 Pro: il flagship del produttore cinese integra infatti una modalità denominata Astro Portrait, che potrebbe risultare abbastanza simile (un esempio nell’immagine qui in basso). Non sappiamo se Samsung sarà in grado di fare di meglio o meno, ma sicuramente ha già stuzzicato la nostra curiosità.

Difficile fare una previsione sul possibile debutto di AstroPortrait sugli smartphone Samsung. La One UI 6.1 è già a disposizione sulla maggior parte della gamma di fascia alta più recente (Galaxy S24 compresi, naturalmente), quindi la nuova modalità potrebbe essere introdotta semplicemente attraverso un aggiornamento dell’app Expert RAW nelle prossime settimane. Non è da escludere che possa risultare una funzione di “lancio” per Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, ma francamente speriamo di vederla un po’ prima dei mesi di luglio e agosto.

Continuate a seguirci perché torneremo sicuramente a parlarne. Vi piacerebbe poter scattare questo tipo di fotografie con il vostro smartphone Samsung? Fateci sapere cosa ne pensate.