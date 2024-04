OnePlus ha deciso di cambiare un po’ marcia in questi ultimi tempi e sta supportando i suoi smartphone con aggiornamenti più frequenti di OxygenOS. In particolare, in queste ore stanno accogliendo nuovi firmware OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, OnePlus Open e OnePlus 9R: andiamo a scoprire insieme tutte le novità in distribuzione, che non si limitano a “semplici” patch di sicurezza.

Novità aggiornamento OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus è molto attiva ultimamente con gli aggiornamenti software di smartphone e tablet, e in queste ore sta distribuendo un nuovo update per OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. Il dispositivo di fascia media lanciato quasi esattamente un anno fa sta ricevendo OxygenOS 14.0.0.302 con la versione CPH2467_14.0.0.302(EX01) a partire dall’India.

Le novità comprendono le patch di sicurezza di marzo 2024 e non solo: il changelog risulta piuttosto corposo e comprende vari miglioramenti e bugfix. Nello specifico, ecco i cambiamenti diffusi da OnePlus per il suo smartphone:

risolto un problema che poteva far diventare lo schermo nero con l’acquisizione di uno screenshot a scorrimento di una pagina che contiene video

risolto un problema di schermo nero che poteva capitare con lo sblocco dello smartphone utilizzando l’impronta

risolto un problema che poteva far diventare lo schermo nero dopo aver premuto su una notifica sulla schermata di blocco

risolto un problema che poteva causare il blocco di certi lettori musicali di terze parti

migliorata la stabilità generale del sistema

miglioramenti per l’esperienza di gioco

miglioramenti per la stabilità delle connessioni Wi-Fi

risolto un problema che poteva causare problemi con le chiamate a tre

risolto un problema con l’avviso di roaming dati, che poteva non arrivare anche durante il roaming dopo aver riavviato il dispositivo

risolto un problema per il quale il dispositivo poteva non squillare con le chiamate in arrivo

risolto un problema per il quale le notifiche delle chiamate in arrivo potevano apparire sia come banner sia a schermo intero

migliorata la stabilità e ampliata la compatibilità con le connessioni Bluetooth

risolto un problema che poteva rendere impossibile registrare un video in modalità time-lapse quando la filigrana è abilitata

Novità aggiornamento OnePlus Open

OnePlus Open sta accogliendo un nuovo aggiornamento a partire dall’India: si tratta della OxygenOS 14.0.0.600, in distribuzione con il firmware CPH2551_14.0.0.600(EX01). Lo smartphone pieghevole non si limita a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2024, ma offre diverse ulteriori novità ben spiegate dal changelog.

Quest’ultimo riporta infatti i seguenti cambiamenti, in parte simili a quelli visti qualche giorno fa su OnePlus 12:

ora è possibile creare collage di foto senza cornici

aggiunta un’opzione per gli screenshot parziali nella Smart Sidebar

ora è possibile tenere premuto il tasto volume giù per accendere la torcia quando lo schermo è spento

ora si può digitare la prima lettera del nome dell’app per la ricerca dalla barra nella modalità drawer della schermata Home

ora è possibile assegnare un volume specifico a ciascuna applicazione

miglioramenti per il design della barra del volume per facilitarne l’uso e offrire una maggiore coerenza visiva

miglioramenti per la stabilità del sistema

ora è possibile passare da una lunghezza focale all’altra toccando i pulsanti per lo zoom

ora è possibile utilizzare le fotocamere ultra-grandangolari e teleobiettivo in modalità XPAN

aumenti nella risposta dell’otturatore e miglioramenti per l’esperienza di scatto

ora è possibile sfruttare la rotella dello zoom per passare da un’opzione di zoom all’altra durante la registrazione di video

Anche in questo caso la distribuzione risulta graduale. Si parte dall’India e potrebbe volerci ancora qualche giorno per vedere l’aggiornamento sul vostro OnePlus Open.

Novità aggiornamento OnePlus 9R

Aggiornamento in arrivo anche per OnePlus 9R, che in queste ore sta accogliendo OxygenOS 14.0.0.500 con la versione LE2101_14.0.0.500(EX01). Come per il modello qui sopra, abbiamo le patch di sicurezza di marzo 2024 insieme ad alcune altre novità.

Il changelog diffuso dal produttore cinese è meno corposo di quello qui sopra ed elenca le seguenti novità:

riduzione dei consumi energetici per aumentare l’autonomia in alcuni scenari

risolto un problema che poteva causare il crash di alcune applicazioni

risolto un problema di visualizzazione della barra di stato

aggiunto un interruttore per la visualizzazione di anno/mese/giorno nelle Impostazioni

risolto un problema di visualizzazione che poteva verificarsi nella schermata di blocco con il dispositivo scollegato dal caricabatterie

Come sempre l’aggiornamento viene distribuito in modo graduale. Si parte dall’India, per cui dovrebbe volerci ancora qualche giorno per vederlo tra le vostre mani.

Come aggiornare OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, OnePlus Open e OnePlus 9R

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su OnePlus Nord CE Lite 5G, OnePlus Open e OnePlus 9R potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Se la ricerca non va a buon fine, vi consigliamo di attendere qualche giorno per poi riprovare.

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus Watch 2: cambia le regole del gioco