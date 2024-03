Sempre più di frequente si sente parlare di Carta di identità elettronica (CIE) e il Governo ha deciso che, al fine di rendere ancora più popolare questo tipo di documento e il suo utilizzo, i tempi sono maturi per un’apposita campagna pubblicitaria che sarà trasmessa in TV.

La campagna in questione è dedicata in particolare all’App CieID, ossia l’applicazione che consente agli utenti di gestire la propria identità digitale e accedere velocemente ai servizi online.

Così come viene spiegato sul sito ufficiale, una volta attivate le credenziali della Carta di identità elettronica (di livello 1 e 2) è possibile aprire l’app e certificare il proprio dispositivo, in modo da autorizzare gli accessi semplicemente inquadrando dall’applicazione il QR code che si trova nella pagina di richiesta accesso da PC e inserendo il codice app CieID (è anche possibile sostituire un sistema biometrico al codice).

Coloro che hanno uno smartphone dotato di tecnologia NFC possono scegliere di accedere con il massimo livello di sicurezza (livello 3).

La Carta di identità elettronica prenderà il posto dello Spid

Alberto Barachini, sottosegretario all’Editoria, ci ha tenuto a mettere in evidenza quanto aumentino le potenzialità della Carta di identità elettronica nel momento in cui si affianca ad essa un’applicazione, aggiungendo che si tratta di uno strumento che può migliorare la vita degli utenti, in modo simile allo Spid ma con un livello di sicurezza più elevato.

Proprio in queste ore la campagna pubblicitaria dedicata all’App CieID, che ha come protagonista Marco Camisani Calzolari, inizia ad essere trasmessa nei più importanti canali televisivi italiani.

Barachini ha spiegato che l’obiettivo del Governo è quello di accompagnare il passaggio dallo Spid alla Carta di identità elettronica e ciò può avvenire solo creando un uso consapevole dei servizi.

Al momento la Carta di identità elettronica è già stata rilasciata ad oltre 43 milioni di italiani, un’enorme platea che può quindi sfruttare tutti i servizi che supportano tale sistema.

