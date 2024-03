CoopVoce lancia Evo Unlimited con minuti e Giga illimitati, solo con eSIM

Se pensavate di passare a CoopVoce e stavate solo aspettando l’occasione giusta, l’offerta appena presentata dall’operatore potrebbe fare al caso vostro.

Si tratta di CoopVoce Evo Unlimited, un’offerta lanciata in esclusiva con eSIM e per un periodo di tempo estremamente limitato, sarà infatti attivabile fino al 20 marzo, salvo proroghe. Scopriamola nel dettaglio.

CoopVoce Evo Unlimited offre Giga illimitati con eSIM, ancora per poco

CoopVoce Evo Unlimited è l’offerta dell’operatore virtuale che mette a disposizione degli utenti minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti e Giga illimitati – sulla rete mobile 4G di TIM – a un costo mensile di 13,90 euro; un’offerta riservata a chi deciderà di passare all’operatore italiano e che farà sicuramente gola a molti.

Qualora foste tra questi vi ricordiamo che l’offerta è attivabile esclusivamente su eSIM, la SIM virtuale di CoopVoce, la cui attivazione avviene in pochi minuti sul sito dell’operatore.

In fase di attivazione il cliente dovrà pagare 23,90 euro suddivisi in 10 euro per il costo di attivazione e i restanti per coprire il primo mese di abbonamento. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, salvo disdetta e, in caso di credito residuo non sufficiente, viene sospesa per 30 giorni (nel corso dei quali sarà necessario effettuare una ricarica).

Sulla pagina dell’offerta, l’operatore ci tiene a sottolineare, inoltre, come le proprie offerte non abbiano mai subito, né subiranno rincari e rimodulazioni, un tema delicato e sempre attuale nel settore della telefonia. In aggiunta, Evo Unlimited non conterrà costi aggiuntivi né prevede alcun vincolo di permanenza.

All’interno del pacchetto dell’offerta sono compresi vari servizi dell’operatore come l’hotspot gratuito, il servizio LoSai di Coop, Chiama ora, il blocco dei numeri a sovrapprezzo e il piano tariffario di base che, in questo caso, è SuperFacile Coop e prevede un costo di 0,12 euro al minuto per le chiamate verso tutti i numeri nazionali (con uno scatto alla risposta di 0,12 euro) e di 0,12 euro per ogni SMS.

Per quanto concerne il roaming dati all’interno dell’Unione Europea – in cui è ancora compreso il Regno Unito – ricordiamo che sarà possibile utilizzare tutti i minuti e SMS compresi dall’offerta e fino a un massimo di 15 Giga.

Peraltro, i clienti CoopVoce da più di 6 mesi potranno utilizzare tutti i Giga di Evo Unlimited nei primi 30 giorni di permanenza all’estero, dopo di che potranno contare su una cifra massima di 15 Giga, di cui sopra.

Ricordiamo, inoltre, che l’operatore consente di attivare pacchetti aggiuntivi di Giga, minuti e SMS per modificare l’offerta in base alle proprie esigenze; anche in questo caso sarà possibile dai seguenti canali:

App di CoopVoce

Area Clienti del sito internet

Numero gratuito di assistenza automatica 4243688

Servizio Clienti 188.

Tramite gli stessi canali sarà possibile disattivare l’offerta ed eventuali pacchetti aggiuntivi.

Ricapitolando, CoopVoce Evo Unlimited è disponibile solo per i nuovi clienti che decideranno di passare a CoopVoce solo con eSIM entro il 20 marzo, salvo proroghe o cambiamenti dell’ultima ora.

Per attivare CoopVoce Evo Unlimited vi basterà seguire la pagina seguente disponibile sul sito dell’operatore.

Attiva CoopVoce Evo Unlimited