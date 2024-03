Google e Fitbit si avvicinano ulteriormente grazie a una novità riguardante il Google Store: lo shop online ufficiale della casa di Mountain View già vendeva i prodotti a marchio Fitbit, ma in queste ore ha iniziato a mettere a disposizione anche numerosi accessori. Questo cambiamento riguarda per il momento solo alcuni mercati, dai quali è esclusa tanto per cambiare l’Italia.

Gli accessori Fitbit sbarcano sul Google Store

Il Google Store consente di acquistare tantissimi prodotti della casa di Mountain View, che spaziano dagli smartphone (tra i quali gli ultimi arrivati Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro) ai tablet (come Google Pixel Tablet), passando per pieghevoli (Google Pixel Fold, ma non in Italia per ora), smartwatch e smartband, cuffie wireless, prodotti Nest per la smart home, accessori vari e abbonamenti. Nella sezione Orologi anche il pubblico italiano può acquistare non solo Google Pixel Watch 2 (e cinturini di ricambio), ma anche diversi esponenti della gamma Fitbit, come l’ultimo modello Fitbit Charge 6.

Sul Google Store di alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti e Canada, è ora possibile acquistare anche gli accessori per i prodotti della linea Fitbit, che fino a questo momento richiedevano necessariamente di rivolgersi al sito ufficiale del brand (comunque di proprietà di Big G dopo l’acquisizione del 2021). Non è da escludere che in futuro il produttore non decida di unire i due siti, in modo da non avere ridondanze.

Il Google Store ora vende cinturini di ricambio di vario genere, protezioni per gli schermi e bumper (anche di terze parti, come ZAGG e PanzerGlass), clip, la stazione di ricarica Wasserstein 3-in-1 (74,99 dollari) e caricabatterie per diversi modelli Fitbit, tra cui Fitbit Inspire 2, Ace 3, Inspire 3, Charge 6, Charge 5 e Luxe. È anche disponibile la bilancia Fitbit Aria Air, al prezzo di 49,95 dollari.

In questo momento i prodotti sono disponibili solamente presso i Google Store di alcuni Paesi, come Stati Uniti, Canada e non solo. Se volete solo curiosare tra gli accessori, vi basta cambiare il Paese premendo sulla bandiera in fondo, ma tenete presente che senza un indirizzo di spedizione corrispondente non potete effettuare acquisti. Chissà se queste novità toccheranno anche il negozio italiano: vi terremo aggiornati al riguardo.

Leggi anche: Recensione Fitbit Charge 6: è la smartband migliore e più avanzata in questo momento