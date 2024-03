Samsung e Google stanno unendo le forze per sviluppare una piattaforma XR basata su Android destinata ai dispositivi per la realtà aumentata e la realtà mista come visori e occhiali intelligenti.

Sembra che Android XR sia aperto a collaborazioni anche con altri produttori, tra i quali Meta che potrebbe attingere a più app per i suoi visori Meta Quest, ma sembra che l’offerta di Google sia stata rifiutata.

Secondo quanto riportato da The Information, in un incontro avvenuto alla fine del 2023 tra le due società, Google avrebbe proposto a Meta di collaborare sul progetto Android XR, visto che i visori Meta Quest utilizzano già la versione open source di Android, inoltre Meta richiede da tempo più app Google sulla sua piattaforma, oltre a YouTube.

Meta starebbe valutando una collaborazione con LG

The Information riporta che i dirigenti di Meta avrebbero deciso di non avviare una collaborazione con Google, tuttavia quest’ultima avrebbe chiarito che “la porta rimane aperta”.

Probabilmente Meta in passato ha considerato una partnership con Google in ambito XR, compreso l’utilizzo del Google Play Store, ma questa idea finora non è mai stata perseguita seriamente, in quanto Meta vuole mantenere il suo Quest Store.

Apparentemente la società di Mark Zuckerberg non vuole cedere il controllo del software e della piattaforma a Google e si vocifera che Meta stia valutando una collaborazione con LG, ma quest’ultima non dispone di un ecosistema di app abbastanza solido da sfruttare.

