In compagnia degli smartphone flagship della serie Xiaomi 14 e di tutti i nuovi wearable, come lo Xiaomi Watch 2 o Xiaomi Smart Band 8 Pro e Xiaomi Watch S3, il produttore cinese Xiaomi ha presentato sul mercato globale, Italia inclusa, il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, tablet Android presentato qualche giorno fa in Cina.

Si tratta di un dispositivo di fascia alta che punta su specifiche di tutto rispetto, analoghe a quelle di uno smartphone flagship del 2023, e su alcune peculiarità per spingere ai massimi livelli la produttività. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 in pillole

Presentato in Cina appena tre giorni fa, come anticipato, il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 è un tablet Android di fascia alta che riprende molto da vicino gli esponenti già esistenti della famiglia Xiaomi Pad 6; dal punto di vista delle specifiche, invece, può contare su specifiche più recenti.

Dal punto di vista multimediale, lui offre un display IPS LCD da 12,4 pollici con risoluzione 3K (form factor 3:2), refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco a 900 nit; il pannello, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5, è circondato da cornici simmetriche. Su una di esse è collocata la fotocamera frontale da 32 megapixel.

Il posteriore, praticamente “pulito”, è interrotto (in alto a sinistra) da un’isola quadrata (sporgente) che ospita il comparto fotografico principale, doppio, composto da un sensore principale da 50 megapixel e un sensore accessorio da 2 megapixel per la profondità di campo. Il comparto multimediale si completa con l’audio stereo che pompa dai 6 speaker messi a a punto da Dolby Audio.

Il cuore pulsante dello Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 è il potente SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, presente su molti smartphone flagship del 2023, e viene affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Dal punto di vista della connettività siamo ad alti livelli, con ad esempio il supporto al Wi-Fi 7; manca invece il supporto alle reti mobili.

All’interno del corpo unibody in alluminio, spesso appena 6,3 mm, il produttore cinese è riuscito a integrare una batteria da 10000 mAh. Il tablet, che supporta la ricarica rapida a 120 W, arriva con a bordo HyperOS basato su Android 14.

A tal proposito, HyperOS introduce tre nuove funzionalità per migliorare l’interoperabilità e l’interconnettività all’interno dell’ecosistema: Home Screen+ (consente agli utenti di interagire con i propri smartphone direttamente dall’interfaccia del tablet), Cross-device collaboration (consente di sfruttare la fotocamera dello smartphone per incorporare le immagini scattate direttamente sul tablet) e Xiaomi Smart Hub (il nuovo centro di controllo dei dispositivi che collega fino a sette dispositivi, anche Xiaomi AIoT, contemporaneamente). Con Tap to Share (una funzionalità che sfrutta l’NFC integrato), basterà un solo tocco per condividere i file. Infine, la modalità Director nell’app Fotocamera fa sì che il tablet diventi uno strumento di monitoraggio professionale collegato allo smartphone.

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Dimensioni: 278,7 x 191,6 x 6,3 mm

x x Peso: 590 grammi

Display: IPS LCD da 12,4″ con risoluzione 2032 x 3048 pixel , refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco a 900 nit

da con risoluzione x , refresh rate fino a e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , 50 MP (principale) + 2 MP (profondità di campo)

, (principale) + (profondità di campo) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , NFC , USB Type-C 3.2

, , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 10000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: HyperOS basata su Android 14

Per conoscere tutte le specifiche tecniche dello Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Gli accessori dedicati

Per migliorare ulteriormente la produttività degli utenti, Xiaomi ha annunciato un paio di accessori che completano lo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4; il primo è una cover con tastiera che si aggancia magneticamente al tablet.

Il secondo è la Xiaomi Focus Pen, una penna che può contare su una sensibilità a 8192 livelli di pressione, una frequenza di campionamento pari a 240 Hz e una latenza ridotta a 5 ms per offrire un’esperienza di scrittura di prim’ordine. La penna è poi dotata di un pulsante Spotlight multi-funzione per velocizzare operazioni come la cattura di immagini o l’avvio di note per prendere appunti.

Disponibilità, prezzi e promo dello Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Lo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 è già disponibile al pre-ordine da oggi in Italia (le vendite inizieranno il prossimo 12 aprile), dove viene proposto nella sola colorazione Graphite Gray e in due configurazioni di memoria. Ecco i prezzi di listino:

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 699,90 euro

al prezzo di Configurazione 12+512 GB al prezzo di 799,90 euro

Per tutto il periodo dei pre-ordini, su canali selezionati, sarà possibile usufruire della promo bundle che consente di ricevere in omaggio con il tablet la cover con tastiera, la Xiaomi Focus Pen e altri sconti speciali.

