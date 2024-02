La scorsa settimana si è diffusa capillarmente una voce di corridoio, secondo cui OPPO e vivo avrebbero rinunciato alla produzione degli smartphone pieghevoli. Ma è davvero così?

Prime uscite dei “flip smartphone”

Nel febbraio 2023, il brand di smartphone di origine cinese OPPO ha lanciato il primo modello di telefono pieghevole al di fuori della Repubblica Popolare. Lo smartphoneFind N2 Flip è stato infatti introdotto nel mercato internazionale con l’ambizioso obiettivo di imporsi come nuovo punto di riferimento per i cosiddetti “flip phones”.

La genesi del primo smartphone pieghevole del marchio vivo è stata pressoché simile. Il modello Vivo X Fold, presentando lo stesso design di Galaxy Z Fold di Samsung, è stato lanciato per la prima volta all’interno del mercato cinese nell’aprile 2022.

Segnali di crisi

Secondo un rapporto pubblicato recentemente sul Korea Economic Daily, OPPO e vivo sarebbero sul punto di abbandonare in via definitiva il campo degli smartphone pieghevoli, finendo così per spianare la strada principalmente a Huawei e Samsung.

Il sito di informazione coreano, infatti, avrebbe affermato come la quota di mercato dei dispositivi pieghevoli dei due marchi sia drasticamente calata nel 2023, non lasciando ai due colossi cinesi altra scelta se non quella di abbandonare definitivamente il mercato.

Voci smentite

La risposta del brand OPPO non ha tardato ad arrivare. In un comunicato riportato al sito GSMArena, un portavoce dell’azienda ha infatti affermato:

L’impegno di OPPO nello sviluppo della tecnologia degli smartphone pieghevoli resta immutata. Continuate a seguirci per annunci e aggiornamenti ufficiali.

Insomma, per adesso la crisi è stata evitata. È inoltre importante sottolineare come in questo momento siano attualmente presenti sul mercato internazionale gli smartphone OPPO Find N3 Flip, OPPO Find N3 e OnePlus Open.