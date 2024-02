Il team di sviluppatori di Android Auto rilascia aggiornamenti per la piattaforma con una costanza ammirevole ma, di tanto in tanto, tali update causano dei problemi ad alcuni.

Ebbene, pare che un recente aggiornamento per Android Auto sia la causa di problemi con Google Assistant per alcuni utenti, che visualizzano dei messaggi di errore (e cioè “Oops, qualcosa è andato storto“) ogni volta che tentano di eseguire un comando vocale.

Un nuovo fastidioso problema per Android Auto

I comandi vocali sono fondamentali per qualsiasi esperienza di infotainment e Android Auto migliora in modo rilevante la maggior parte dei sistemi auto nativi grazie alle potenzialità di Google Assistant, che è in grado di gestire l’avvio delle chiamate, la riproduzione della musica, l’impostazione delle destinazioni e altre funzionalità.

Basta tale considerazione per rendersi conto di quanto grave sia questo nuovo problema di Android Auto che non consente di sfruttare i comandi vocali.

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, dopo un recente aggiornamento della piattaforma Google Assistant ha smesso di funzionare correttamente e, nel momento in cui si tenta di attivare l’assistente del colosso di Mountain View, il sistema visualizza il messaggio di errore.

Pare che il problema in questione sia piuttosto diffuso, almeno ciò è quanto suggerisce l’elevato numero di testimonianze.

Purtroppo al momento non è chiaro se a causare il bug sia stata la versione 11.1 di Android Auto o un’altra release e non è possibile escludere che possa dipendere anche da App Google ma è probabile che a breve sarà risolto dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Android Auto man mano che vengono rilasciate potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: