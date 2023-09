Se solitamente sono gli smartphone di punta quelli più desiderati, spesso poi sono i modelli di fascia media quelli che fanno registrare i numeri di vendite più alti e tra quelli in arrivo nei prossimi mesi vi è anche Samsung Galaxy A55.

Si tratta del modello di fascia media più importante per il colosso coreano, in quanto con la serie A5X prova ad avvicinarsi ai telefoni top di gamma, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità, mantenendo tuttavia il prezzo entro la soglia dei 500 euro.

Le ultime anticipazioni su Samsung Galaxy A55

Stando alle ultime indiscrezioni, proprio in queste settimane il colosso coreano starebbe terminando i test relativi al processore che dovrebbe essere utilizzato su Samsung Galaxy A55: ci riferiamo a Samsung Exynos 1480, ossia il successore di quello che è stato usato su Samsung Galaxy A54.

Al momento si sa che tale CPU ha come numero modello la sigla S5E8845 e il suo nome in codice è Rose mentre non vi sono conferme per quanto riguarda la GPU (in tanti sperano che possa integrarne una di AMD).

Passando al comparto fotografico, secondo le ultime anticipazioni anche per Samsung Galaxy A55 il colosso coreano avrebbe deciso di puntare su un sensore primario da 50 megapixel, così com’è avvenuto per il suo predecessore.

In sostanza, non dovrebbero esserci rivoluzioni da questo specifico punto di vista, sebbene sia lecito attendersi dei miglioramenti, anche grazie alle novità software sviluppate dal colosso coreano.

Non vi sono informazioni allo stato attuale sulla possibile data di lancio di Samsung Galaxy A55 ma, salvo colpi di scena, il produttore dovrebbe mantenere la stessa tempistica della precedente generazione e, pertanto, potrebbe arrivare sul mercato a marzo 2024, magari insieme a Samsung Galaxy A35. Staremo a vedere.

* * * Nella foto in alto Samsung Galaxy A54

