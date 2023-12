Samsung Galaxy A55 è sempre più vicino al lancio ufficiale e potrebbe portare un ulteriore sviluppo negli smartphone di fascia media. È ormai “confermato” infatti che il dispositivo utilizzerà il chipset Exynos S5E8845, presumibilmente identificato come Exynos 1480. Quest’ultimo si colloca in una linea evolutiva rispetto ai predecessori Exynos 1380 e 1280, che equipaggiano rispettivamente i modelli Galaxy A54 e A53. Un leak dell’ultimo minuto ha messo in luce il punteggio GeekBench del suddetto chipset, presumibilmente testato su una piattaforma sperimentale, dandoci un indizio di ciò che potrebbe essere capace.

Performance del chipset Samsung Exynos 1480

Nel test di prestazioni CPU single-core di GeekBench, l’Exynos 1480 ha raggiunto 1180 punti, mentre nel test multi-core ha totalizzato 3536 punti. Questi risultati superano quelli del Galaxy A54, che si attestano rispettivamente a 1108 e 2797 punti. L’Exynos 1480 si configura come un chipset octa-core, con quattro core ad alte prestazioni con una frequenza massima di 2.75 GHz e altri quattro core orientati all’efficienza, operanti fino a 2.05 GHz. Un aspetto particolarmente intrigante è l’impiego di una GPU Xclipse 530 basata su AMD RDNA2, prevedibilmente più potente rispetto alle precedenti GPU Malu degli Exynos e potenzialmente capace di supportare il ray tracing nei giochi, sebbene questa caratteristica rimanga al momento oggetto di speculazione.

Caratteristiche di Samsung Galaxy A55

Riguardo a Samsung Galaxy A55, sono state diffuse numerose immagini che ne anticipano un design riconoscibile ma con alcuni affinamenti. Tra questi, spiccano i lati piatti che potrebbe essere un elemento in comune anche coi prossimi Samsung Galaxy S24. Il display sarà probabilmente OLED da 6.5 pollici, FullHD+, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, supporterà una ricarica da 25W mentre sul comparto fotografico dovrebbe vedere una fotocamera principale da 50MP. Ulteriori specifiche tecniche le trovate nelle ultime indiscrezioni di alcuni giorni fa. Ancora all’oscuro su quando Samsung dovrebbe alzare il velo da questo nuovo smartphone.