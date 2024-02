HONOR Magic 6 Pro è stato annunciato in Cina insieme al resto della serie nelle scorse settimane e nelle prossime debutterà ufficialmente anche a livello internazionale, portando in dote una scheda tecnica da autentico flagship e una batteria dalla tecnologia innovativa e interessante.

HONOR Magic 6 Pro: il primo con batteria di nuova generazione

Le batterie al silicio-carbonio potrebbero rappresentare la tecnologia del futuro per i dispositivi mobili, in quanto presentano diversi vantaggi importanti, a partire dalla maggiore densità — tradotto: maggiore capacità senza aumenti di dimensioni — e sicurezza, passando per il minore impatto ambientale. Non è la prima volta che ne sentiamo parlare, tuttavia è soltanto dallo scorso anno che abbiamo imparato a conoscerle direttamente proprio grazie a HONOR: il produttore cinese le aveva utilizzate per la prima volta nel top di gamma HONOR Magic 5 Pro e più di recente le ha riproposte sull’apprezzato pieghevole HONOR Magic V2, che ha lasciato a bocca aperta tutti coloro che hanno avuto modo di provarlo.

Fino a questo momento, le batterie in silicio-carbonio hanno già reso possibile un aumento della capacità nell’ordine del 10-15%; inoltre, la maggiore densità ha consentito al produttore cinese di realizzare uno smartphone pieghevole incredibilmente sottile senza sacrificare l’autonomia sull’altare del design: la batteria presenta una capacità perfettamente in linea con concorrenti significativamente più spessi. Ebbene, adesso il produttore sta compiendo un altro passo in avanti con la seconda generazione delle sue batterie al silicio-carbonio, portata al debutto da HONOR Magic 6 Pro, che noi utenti europei conosceremo ufficialmente in occasione del MWC di Barcellona.

Per maggiori dettagli tecnici sull’evoluzione della tecnologia di HONOR vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, in questa sede ci concentriamo invece sui vantaggi pratici di questa soluzione. Prima di tutto, ricordiamo che HONOR Magic 6 Pro dispone di una batteria da ben 5.600 mAh (il dispositivo misura 162,5 x 75,8 x 8,9 mm e pesa 229 grammi). L’utilizzo di una batteria in silicio-carbonio presenta vantaggi anche sotto il profilo della ricarica, che questi materiali permettono di rendere più rapida e più sicura: il produttore cinese è riuscito a mettere sul piatto ben 80 W in modalità cablata e 66 W in modalità wireless. I produttori che riescono a spingersi oltre — come OnePlus coi suoi 100 W — ci riescono in maniera sicura solo grazie a sistemi dual cell.

Infine, non si può non segnalare la capacità di resistere e operare a temperature estreme, fino a -20 °C: temperature rigide rallentano il movimento degli ioni di litio tra anodo e catodo, rendendo la ricarica più lenta fino ad arrestarla del tutto; la maggiore efficienza delle batterie al silicio-carbonio consente loro di ricaricarsi anche a temperature estreme.

Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli, vi lasciamo al video dei colleghi di PhoneBuff. Sappiate, comunque, che HONOR dedicherà maggiore attenzione all’argomento proprio al MWC 2024.

Leggi anche: Recensione HONOR Magic V2