Torniamo a occuparci di Nothing Phone (2a), lo smartphone economico dell’ambizioso produttore cinese attorno al quale nelle ultime settimane si sono intensificate sempre di più le voci e indiscrezioni; tra queste vi abbiamo raccontato di alcune anticipazioni su display e fotocamere, sulle probabili varianti e configurazioni e sulla presunta scheda tecnica.

A distanza di poche settimane dall’ultima fuga di informazioni, ecco che un ennesimo leak ha svelato gli sfondi ufficiali del dispositivo, suggerendo come il lancio sia ormai dietro l’angolo.

Nothing Phone (2a) è sempre più vicino, spuntano gli sfondi ufficiali e nuove specifiche

L’indiscrezione è opera dell’affidabile informatore Steve Hemmerstofer che, come accennato, ha diffuso i wallpaper ufficiali provenienti dal prossimo Nothing Phone (2a); gli sfondi ritraggono forme ed elementi con ampi giochi di luci e ombre realizzati nelle colorazioni Ruxe, Nexul, Azunim White, Orbique, Rubrane Black, Ambra e Virmar. (Scaricabili in risoluzione originale a questo link).

A detta di Nothing stessa, il lancio di una variante economica del proprio top di gamma, il cui nome in codice è Aerodactyl, nasce dall’esigenza di una parte della community di poter utilizzare le funzioni più riconoscibili dell’azienda (l’interfaccia Glyph, tra tutte) pur sacrificando alcuni comparti come quello multimediale e del processore in cui lo smartphone proporrà delle buone soluzioni ma lontane dall’eccellenza.

A conti fatti, Nothing Phone (2a) incontra l’esigenza di questa categoria di utenti e quella dell’azienda stessa il cui obiettivo, come spesso accade con questo tipo di prodotti, è mettere nelle mani del maggior numero possibile di utenti un prodotto Nothing rendendo così il brand più riconoscibile e accessibile a tutti visto il costo inferiore.

La speranza di una strategia del genere è quella di fidelizzare l’utente il quale, una volta provata la variante economica, vorrà approfondire la conoscenza del brand optando per un modello premium.

La presunta scheda tecnica di Nothing Phone (2a)

In conclusione proviamo a tracciare un quadro il più possibile completo delle specifiche tecniche del dispositivo grazie alle indiscrezioni odierne e delle scorse settimane.

Nothing Phone (2a) dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 7200 e poter contare su un display OLED da 6,7 pollici realizzato da Visionox e BOE con refresh rate a 120 Hz e foro centrato dove ospitare la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter scegliere tra due configurazioni: una da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e l’altra da 12 GB di RAM e 256 GB di ROM.

Passando al comparto multimediale, posteriormente lo smartphone dovrebbe presentare una doppia fotocamera da 50 Megapixel, posizionata in un modulo al centro della scocca in cui i due sensori sono allineati orizzontalmente.

Dal punto di vista software, infine, Nothing Phone (2a) dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia Nothing OS 2.5 basata su Android 14.

Al momento della stesura di questo articolo non sono state svelate informazioni in merito al prezzo o alle tempistiche di lancio anche se i rumor suggeriscono che l’azienda potrebbe decidere di svelare Nothing Phone (2a) al Mobile World Congress di Barcellona che si svolgerà dal 26 al 29 febbraio.

Potrebbe interessarti anche: La serie Xiaomi 14 si avvicina al lancio a livello internazionale

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.